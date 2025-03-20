Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность
|

«Юниверс Дата» получила сертификат ФСТЭК на продукт «Юниверс MDM»

Решение по управлению мастер-данными «Юниверс MDM», разработанное компанией «Юниверс Дата», получило сертификат ФСТЭК по четвертому уровню доверия. Данный сертификат подтверждает, что решение соответствует строгим требованиям информационной безопасности и обеспечивает надежную защиту данных и критической инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Сертификат удостоверяет, что «Юниверс MDM» является программным обеспечением со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. Решение реализует функции идентификации и аутентификации, управления доступом и регистрации событий безопасности, соответствуя требованиям по безопасности информации.

Четвертый уровень доверия ФСТЭК означает, что решение может использоваться для защиты значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ), государственных информационных систем (ГИС) и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), а также для защиты информационных систем персональных данных (ИСПДн).

«Получение сертификата стало следствием упорной и эффективной работы всей компании, – сказал генеральный директор «Юниверс Дата» Владислав Каменский. – Хочу отметить, что мы применяли процессы безопасной разработки задолго до появления сертификации в этой области. Мы прекрасно понимаем, что безопасность и надежность наших продуктов – это их неотъемлемые качества, которые выступают залогом доверия в наших взаимоотношениях с клиентами. Сертификат ФСТЭК России подтверждает зрелость выстроенных в компании процессов безопасной разработки ПО, а также безопасность выпускаемых продуктов».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Законопроект Минцифры о борьбе с кибермошенниками может обернуться прослушкой россиян. Его критикуют бизнес и чиновники, но его все равно приняли

Почему ИБ выгоднее передать на аутсорсинг

Срочные обновления для роутеров Juniper: уязвимость эксплуатируют хакеры-профессионалы

Интерпол перехватил криминальных активов на $400 млн

Троян-шифровальщик Medusa серийно атакует объекты критической инфраструктуры

Исправленная «дыра» в PHP внезапно стала предметом массовой эксплуатации

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще