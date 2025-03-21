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«Киберпротект» выпустил новую версию системы для синхронизации и безопасного обмена файлами «Кибер Файлы» 9.2

Компания «Киберпротект» представила новую версию корпоративного решения для синхронизации и безопасного обмена файлами «Кибер Файлы» 9.2. Серверные компоненты системы могут быть полностью развернуты на российских серверных операционных системах на базе Linux. Для повышения уровня безопасности информационного обмена «Кибер Файлы» получили возможность создания любого количества изолированных пространств для обмена файлами. Для обмена данными с внешними пользователями появилась поддержка общедоступных ссылок не только на отдельные файлы, но и на папки. В дополнение к этому были проведены работы по повышению стабильности и скорости работы клиентов синхронизации. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

«Кибер Файлы» — решение для организации совместной работы и обмена файлами в организациях. Сервер системы «Кибер Файлы» развертывается непосредственно в сети организации, обеспечивая пользователям безопасный доступ к общим файлам на своих компьютерах, а также предоставляет возможность обмена файлами с внешними контрагентами.

В версии 9.2 все серверные компоненты «Кибер Файлов» получили поддержку работы на Linux, включая отечественные операционные системы. Если раньше это было возможно только для сервера управления и СУБД, то теперь сервер шлюза, который обеспечивает доступ клиентов синхронизации к серверу управления и к сетевым хранилищам данных, также может работать на базе различных ОС Linux, включая российские «Ред ОС», Astra Linux, «Альт».

Спектр возможных сценариев использования «Кибер Файлов» 9.2 был расширен за счет поддержки любого количества изолированных пространств обмена и синхронизации файлов по схеме Sync&Share. Каждое такое пространство изолировано от других и предоставляет доступ только назначенным пользователям или группам. Такой подход позволяет, с одной стороны, реализовать сегментированное хранение данных для разных подразделений в рамках одной инсталляции «Кибер Файлов», а с другой — добавлять и удалять пользователей из числа имеющих доступ к определенной информации. Использование дополнительных пространств Sync&Share в новой версии «Кибер Файлов» позволяет организовать четкую и логичную систему хранения файлов, отражающую организационную структуру компании или структуру проектов как с точки зрения удобства работы, так и разграничения доступа и обеспечения защиты информации.

Начиная с версии 9.2, пользователи «Кибер Файлов» получили возможность делиться общедоступными ссылками не только на отдельные файлы, но и на папки.

«Развитие решения «Кибер Файлы» направлено не только на удовлетворение запросов пользователей компаний любого размера и из любой отрасли, но и на 100%-е импортозамещение с полным переходом корпораций на российские дистрибутивы Linux. В новой версии «Кибер Файлы» значительно расширяют возможности управления доступом к файлам с сохранением высокого уровня безопасности и защиты информации, — сказал Сергей Вахонин, директор направления систем информационной безопасности компании «Киберпротект». — Более гибкие возможности сегментации хранимых данных и пользовательских файловых пространств в логике открытых и закрытых контуров файлового обмена соответствуют запросам наших крупнейших заказчиков и расширяют спектр возможных сценариев для применения «Кибер Файлов» в реальных условиях».

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