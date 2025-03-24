Какие ИT-навыки хотят видеть родители у своих детей: аналитика от OTUS Kids

Интерес к ИT-обучению среди школьников стремительно растёт. По данным OTUS Kids, количество заявок на курсы программирования в России увеличилось на 30% за последний год. OTUS Kids провел ряд мероприятий для детей и их родителей, чтобы выяснить, какие знания и навыки вызывают наибольший интерес.

На встречах и мастер-классах родители чаще всего задавали вопросы о практической пользе ИT-навыков, безопасности в интернете и востребованности технологий в будущем. Самыми популярными темами стали: программирование на Python – этот язык называют «вторым английским» для детей, его простой синтаксис и широкая сфера применения (от науки до игр) делают его отличным стартом для будущих разработчиков; искусственный интеллект и нейросети – технологии ИИ все глубже проникают в нашу жизнь, родители хотят, чтобы дети не просто умели пользоваться умными системами, но и понимали их принципы работы; кибербезопасность – с ростом интернет-угроз родители все больше беспокоятся о том, как защитить личные данные своих детей. Мы обсуждали способы распознавания фишинговых атак, настройку безопасных паролей и основы цифровой гигиены.

Мероприятия OTUS Kids показали: родители готовы поддерживать ИT-образование своих детей, если оно дает реальные знания и помогает адаптироваться к миру, где технологии определяют будущее.