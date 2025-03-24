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Казань вошла в топ-5 по количеству звонков от мошенников

МТС, цифровая экосистема, с помощью сервиса «МТС Защитник» проанализировала мошеннические звонки в период с января по февраль 2025 г. и выяснила, что мошенники стали чаще звонить россиянам. В число популярных у мошенников городов попала и Казань, она стала четвертой в списке миллионников, жителям которых они чаще всего пытались дозвониться. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мошенники стали звонить россиянам чаще: в конце 2024 г. на такие вызовы приходился каждый тысячный звонок, а в текущем году — каждый семисотый. Чаще всего мошенники звонят жителям крупных городов с населением более миллиона человек. В их числе: Москва (24% от всех мошеннических звонков), Краснодар (7%), Санкт-Петербург (6%), Казань (5%) и Екатеринбург (4%).

Самой популярной мошеннической схемой в начале этого года стало предложение о дополнительных доходах через инвестиционные проекты – на эту схему приходится четверть от всех мошеннических действий. Далее следуют звонки под видом представителей мобильных операторов, которые предлагают продлить действие номера телефона (18%). Также мошенники представляются сотрудниками компаний по энергоснабжению и проверке счетчиков (9%).

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