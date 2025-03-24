«Ред Виртуализация» 7.3.1 и vGate 5.0 прошли тестирование на совместимость

Компании «Ред Софт» и «Код Безопасности» провели испытания и подтвердили совместимость средства защиты виртуальных машин vGate версии 5.0 и программного продукта «Ред Виртуализация» 7.3.1. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

В ходе испытаний специалисты компаний провели несколько этапов тестирования и оценки корректной совместной работы двух продуктов. vGate установили в качестве гостевой системы в среде «Ред Виртуализация» 7.3.1, подключили к серверу управления, установили агенты vGate на ноды гипервизора, проверили обработку трафика между виртуальными машинами как на одной ноде гипервизора, так и на разных.

Все стадии испытаний, в том числе нагрузочное тестирование, технологический стек продуктов прошел без сбоев. Таким образом, специалисты «Ред Софт» и «Код Безопасности» подтвердили, что «Ред Виртуализация» 7.3.1 и vGate 5.0 могут взаимодействовать в рамках одной ИТ-инфраструктуры.

«Благодаря подобным испытаниям время интеграции технологического бандла vGate и «Ред Виртуализация» значительно сокращается, поскольку заказчикам не приходится проводить собственные тесты на совместное использование продуктов», – отметил Евгений Тарелкин, ведущий эксперт vGate «Кода Безопасности».

«Кроме того, быстрее проходит аттестация по требованиям регуляторов, ведь вместо двух тестов необходим лишь один, а скорость внедрения стека в ИТ-инфраструктуру – одно из ключевых требований компаний-эксплуатантов», – сказал Святослав Человечков, менеджер продукта «Ред Виртуализация».

«Ред Виртуализация» — отечественная система управления виртуализацией серверов и рабочих станций. Базируется на гипервизоре KVM и открытой платформе управления виртуальной инфраструктурой. Пользователь осуществляет все операции через единый интерфейс: управляет гипервизорами, виртуальными машинами, хранилищами, сетью и всеми остальными компонентами системы.

vGate формирует единый контур защиты виртуализации, а также осуществляет контроль жизненного цикла виртуальных машин. Встроенные шаблоны настроек безопасности обеспечивают требуемый регуляторами уровень защиты ИТ-инфраструктуры c минимальными усилиями.

В настоящее время vGate R2 версии 5.0 проходит инспекционный контроль ФСТЭК России, после чего решение будет сертифицировано по требованиям, соответствующим четвертому уровню доверия, четвертому классу защиты МЭ типа «Б» и пятому классу защищенности СВТ.