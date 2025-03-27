ГК Softline и Hexway договорились о продвижении решений для безопасной разработки и пентеста

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, и Hexway, разработчик решений в сфере информационной безопасности, заключили соглашение о сотрудничестве. ГК Softline будет оказывать услуги по продаже и внедрению продуктов Hexway, благодаря чему клиенты группы компаний получат инструменты для безопасной разработки ПО и усиления защиты инфраструктуры за счет своевременного обнаружения уязвимостей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Продуктовый портфель ГК Softline пополнили два продукта — Hexway Pentest Suite и Hexway Vampy ASPM (Application Security Posture Management). Система управления безопасной разработкой Hexway Vampy ASPM позволяет получать результаты SAST, DAST, SCA сканеров уязвимостей в одном окне, автоматизировать процессы устранения уязвимостей и триажа, управлять рисками с помощью ключевых метрик. Vampy ASPM структурирует информацию в удобном для ИБ-специалистов виде, благодаря чему становится быстрее и проще управлять найденными сканерами уязвимостями, что позволяет сократить ресурсные и временные затраты и выпускать безопасные приложения.

Платформа подходит для внедрения в компаниях из разных отраслей, включая промышленные предприятия, которые открывают собственные центры разработки и должны обеспечить информационную безопасность продуктов согласно требованиям регулятора. Специалисты ГК Softline готовы оказать услуги по внедрению системы Hexway Vampy ASPM.

Второй продукт вендора Hexway Pentest Suite помогает упростить и улучшить тестирование на проникновение. Pentest Suite формирует единое информационное пространство для пентест-команд, которые могут совместно работать над проектами аудита безопасности и управлять его этапами, фиксировать уязвимости, отслеживать результаты коллег и делиться с клиентами информацией в режиме реального времени. Автоматизация позволяет пентестерам быстрее писать отчеты и снизить таким образом административную нагрузку, чтобы сосредоточиться на поиске уязвимостей. Продукт подходит всем организациям, заинтересованным в защите критически важных активов и своевременном противодействии угрозам.

«Рост цифровизации ведет к тому, что все больше компаний из разных секторов экономики создают центры разработки, чтобы ускорить запуск отраслевых решений. Некоторые предприятия относятся к объектам критической информационной инфраструктуры и должны особенно строго соблюдать требования со стороны государства при разработке и внедрении продуктов в части обеспечения информационной безопасности. Но в целом все больше организаций в разных отраслях стремятся внедрять практики DevSecOps и усиливать защиту своих ресурсов, чтобы противодействовать киберугрозам. Поэтому мы уверены, что продукты Hexway — одного из лидеров в отечественном сегменте решений для безопасной разработки и пентеста — будут становиться все более востребованными. ГК Softline будет заниматься продвижением и внедрением решений вендора, чтобы обеспечить компаниям безопасную цифровую трансформацию. Команда Softline обладает необходимыми для этого навыками», — отметила Камилла Сакаева, руководитель направления безопасной разработки департамента информационной безопасности ГК Softline.

«Мы рады партнерству с ГК Softline, которая разделяет наши ценности в области обеспечения информационной безопасности. Наши продукты, такие как Hexway Vampy ASPM и Hexway Pentest Suite, созданы, чтобы помочь компаниям обнаруживать уязвимости и эффективно управлять процессами их устранения, минимизируя риски и ускоряя разработку. Вместе с Softline мы сможем предложить рынку комплексные решения, которые помогут организациям не только соответствовать требованиям регуляторов, но и выстроить устойчивую защиту от современных киберугроз. Это важный шаг в развитии экосистемы безопасной разработки в России», — отметил Владимир Козицын, директор по развитию бизнеса Hexway.