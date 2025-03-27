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Появился российский аналог проекта Canarytokens от Xello

В новой версии Xello Deception, первой российской платформы для выявления целевых кибератак с помощью технологии киберобмана, реализованы новые типы приманок — Сanary Lures. Они эмулируют ложные цифровые активы (документы, файлы, папки), при открытии которых создается инцидент информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Xello.

Сегодня в платформе Xello Deception реализовано большое количество приманок. Их можно разделить на два типа. Первый тип связан с ловушками — Lures. Это цифровые артефакты, которые ведут к ловушкам и придают им более достоверный вид. Второй — Сanary Lures (в терминалогии разработчика). Они представляют собой самостоятельные, независимые от ловушек приманки в виде файлов, которые срабатывают при любой попытке их открытия или использования. Canary Lures поддерживает различные форматы: текстовые, таблицы, pdf-документы, папки (folder). Это позволяет более эффективно интегрировать данный тип приманок в существующую инфраструктуру и адаптировать их под конкретные сценарии угроз. В дальнейшем планируется реализация новых форматов (zip-архивы, директории, vpn-конфигурации и др.).

«Приманки Canary Lures можно использовать как для детектирования действий внутренних инсайдеров, так и внешних злоумышленников, разместив наиболее привлекательные для них файлы-канарейки в сети. В каждый релиз Xello Deception мы включаем новые типы приманок или ловушек. Ими можно легко управлять из единой консоли и адаптировать их под конкретные задачи бизнеса, в отличие от Open Source-решений», – сказал технический директор Xello Алексей Макаров.

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