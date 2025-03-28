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IPTronic тестирует уникальную российскую прошивку для средств безопасности

Российская ИT-компания IPTronic, специализирующаяся на производстве оборудования и программного обеспечения для систем видеонаблюдения, начала тестирования своей уникальной российской прошивки для видеокамер. Данная прошивка разрабатывается для серий видеокамер 720 и Lite. Об этом CNews сообщили представители IPTronic.

На первом этапе разработки команда IPTronic внедрила встроенное программное обеспечение, которое было создано в результате коллаборации с двумя известными облачными сервисами России. Это сотрудничество является частью стратегической инициативы компании по предоставлению клиентам наилучших решений в области видеонаблюдения и безопасности. Уникальность предложения заключается в использовании двух облачных платформ одновременно, что значительно расширяет функциональные возможности и надежность системы.

Прошивка была адаптирована под конкретные потребности различных проектов, обеспечивая высокий уровень защиты и соответствие всем современным требованиям безопасности. Этот индивидуализированный подход к разработке программного обеспечения позволяет не только предлагать уникальный продукт, но и быть гибким в ответ на запросы рынка.

В дальнейших планах компании стоит внесение прошивки в реестр Минцифры, что подчеркивает стремление IPTronic соответствовать высочайшим стандартам качества и безопасности. Кроме того, в планы компании входит расширение данной прошивки на остальные модели видеокамер и регистраторов, что создаст целый спектр инновационных решений в сфере видеонаблюдения.

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