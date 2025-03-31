«Газпром межрегионгаз инжиниринг» расширил компетенции в области защиты информации и обеспечения информационной безопасности

«Газпром межрегионгаз инжиниринг» получил расширенную лицензию Федеральной службы по техническому и экспертному контролю (ФСТЭК России) на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. Выданная лицензия подтверждает соответствие компании требованиям, предъявляемым ведомством в области информационной безопасности, и дает право проектировать в защищенном исполнении средства и системы информатизации. Об этом CNews сообщили представители «Газпром межрегионгаз инжиниринг».

Также компания может оказывать комплекс услуг в сфере защиты данных: контролировать защищенность информационных систем от несанкционированного доступа и модификации, осуществлять мониторинг информационной безопасности, а также выполнять работы по установке, монтажу, наладке, испытаниям и ремонту средств защиты информации всех видов.

«Получение расширенной лицензии позволяет нам самостоятельно обеспечивать необходимый уровень защищенности информации, обрабатываемой как в собственных информационных системах, так и в компаниях группы «Газпром межрегионгаз». Это важный шаг для повышения киберустойчивости систем», – отметил генеральный директор «Газпром межрегионгаз инжиниринг» Павел Остроушко.

В 2023 г. «Газпром межрегионгаз инжиниринг» получил лицензию Федеральной службы безопасности России (ФСБ России) на криптографию, которая позволила осуществлять работы, связанные с передачей как самих криптографических средств, так и защищенных с их использованием информационных и телекоммуникационных систем.