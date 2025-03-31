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Сбербанк и R-Vision усилили технологическое партнерство для киберзащиты российских компаний

Сбербанк и компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, расширяют возможности киберзащиты для российских компаний. Технологии R-Vision для управления активами и уязвимостями и платформа управления киберугрозами Сбербанка X Threat Intelligence были интегрированы между собой, чтобы предложить отечественным компаниям дополнительный набор инструментов для управления уязвимостями. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Интеллектуальная платформа Сбербанка X Threat Intelligence — это сервис для экспертов по кибербезопасности, разработчиков, администраторов и других представителей ИТ-служб, который предоставляет полную информацию о киберугрозах через интуитивно понятный интерфейс или API.

Сбербанк вносит свой вклад в укрепление защиты российских компаний: благодаря открытой платформе отечественные организации могут воспользоваться опытом и аналитикой банка в области управления киберугрозами. Доступ к платформе для всех российских компаний предоставляется бесплатно.

В свою очередь, компания R-Vision предоставила пользователям платформы Сбербанка функциональные возможности для инвентаризации активов, реализованные на базе продукта для управления уязвимостями R-Vision VM. Такая интеграция позволяет передавать из R-Vision VM на платформу Сбербанка всю необходимую информацию об ИТ-инфраструктуре, что упрощает дальнейшее обнаружение и устранение актуальных для компании уязвимостей, повышая общий уровень защищенности организаций.

Валерий Богдашов, генеральный директор R-Vision: «Данная интеграция — не просто шаг в развитии кибербезопасности, а стратегическое сотрудничество, направленное на защиту интересов российских компаний и укрепление национальной безопасности в цифровом пространстве. Это пример того, как объединение усилий и передовых технологий может способствовать созданию надежной и безопасной ИТ-инфраструктуры в нашей стране».

Интеллектуальная платформа Сбербанка для управления киберугрозами X Threat Intelligence состоит из шести взаимоинтегрированных модулей: «Новости о киберугрозах», «Аналитические отчеты», «Управление уязвимостями», «Анализ вредоносного ПО», «Группировки», «ТТP» (тактики, техники, процедуры). Платформа автоматически агрегирует данные о киберугрозах и на текущий момент содержит информацию о более чем 450 тыс. уязвимостей.

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