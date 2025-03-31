Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Security Vision вошла в Топ-3 списка лидеров российского рынка Low-code платформ

По результатам комплексного исследования российского рынка универсальных Low-code платформ, проведенного Фондом «Сколково» совместно с Аналитическим центром TAdviser, платформа Security Vision заняла 3-е место. Всего в исследовании приняли участие Low-code платформы от 32 вендоров.

Для проведения оценки экспертами «Сколково» и TAdviser была разработана система, основанная на 410 параметрах, релевантных крупным корпорациям. Для составления рейтинга и исследования были привлечены эксперты по цифровизации и автоматизации из разных индустриальных отраслей: финансов, промышленности, ритейла, логистики и нефтехимии, а также системные интеграторы.

Исследование проходило в 3 этапа: глубинные интервью с заказчиками Low-code платформ, опрос разработчиков (первичная оценка) и демонстрации продуктов (экспертная оценка), в ходе которых платформа Security Vision показала один из наиболее высоких уровней функциональной готовности.

«Платформа не имеет ограничений по количеству и логике создаваемых объектов, процессов, отчётов и команд для взаимодействия со сторонними решениями, обеспечивая гибкость кастомизации и подключение любых сторонних продуктов», - отмечается в исследовании.

По итогам исследования функциональность платформы Security Vision получила 82 из 100 баллов, технологическая зрелость - 78 из 100 баллов, организационный потенциал - 62 из 100 баллов. Общая экспертная оценка составила 68 из 100 баллов.

«Платформа позиционируется как специализированная, в первую очередь для задач информационной безопасности, поэтому в системе есть ограниченный набор преднастроенных процессов и шаблонов для разработки классических прикладных систем (например, CRM, закупки и пр.), однако в рамках демонстрации платформа показала хорошие результаты как мощный инструмент, который может быть использован для разработки прикладных систем различного назначения и областей применения, в частности, для задач ИТ, управления рисками и анализа данных», - говорится в исследовании.

Примечателен тот факт, что, несмотря на опыт внедрений и общую зрелость, не все вендоры продемонстрировали схожие результаты по выручке. Здесь наблюдается существенный разброс. Только 4 вендора показали выручку от продажи лицензий на платформу свыше 1 млрд рублей за последний отчетный период - Security Vision, BPMSoft, Directum и Naumen. Средний уровень выручки остальных участников группы лидеров не превышает 250 млн р.

С полным текстом исследования можно ознакомиться здесь: https://lowcode.sk.ru/

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вредоносный код втихаря загрузили в десяток репозиториев для JavaScript

В России создается система информбезопасности для БПЛА на основе квантовых технологий

CISA потребовала внимания к четырем активно эксплуатируемым уязвимостям

Смартфонов на Wildberries станет меньше, но россияне этому обрадуются. Кардинально усиливается борьба с поддельными iPhone. Опрос

Арестованы создатели банковского трояна «Мамонт», терроризировавшего жителей России и СНГ

Банковские переводы россиян начнут массово блокировать по подозрению в отмывании денег без суда. Опрос

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще