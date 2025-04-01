ГК «Солар» предупреждает об опасном розыгрыше кибермошенников

Мошенники придумали новую схему с фейковым розыгрышем денег от имени одной из крупнейших российских интернет-компаний. Об этом CNews сообщил представитель ГК «Солар».

Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар», сказал: «Если раньше пользователям на фишинговых сайтах для получения приза предлагалось прокрутить рулетку или угадать, в какой из нарисованных коробочек лежит подарок, то теперь достаточно в соответствующей графе ввести любое число от 10 до 5 тысяч. Два раза загаданное пользователем число окажется проигрышным, но на третьей попытке жертве сообщают о победе и обещают выплатить аж 10 млн рублей. Разумеется, ни один рубль из якобы «выигрышных» денег пользователю не достанется. События развиваются по знакомой накатанной схеме — жертву переводят в чат с оператором, мошенники получают согласие на вывод средств, жертва оставляет данные своей карты и уплачивает «пошлину», которая остается у злоумышленников».

Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» рекомендуют: пользоваться исключительно официальными ресурсами и проверять их точный адрес через поисковик; не переводить денежные средства незнакомым людям и не оплачивать товары/услуги на непроверенных сайтах; не предоставлять личные данные, включая логины и пароли от социальных сетей и мессенджеров, а также коды двухфакторной аутентификации на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также в разговоре с незнакомыми людьми; использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.