Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Цифровизация Искусственный интеллект
|

Искусственный интеллект обеспечит безопасность улиц и жителей Самарской области

ГБУ СО «Безопасный регион» (подведомственное учреждение министерства цифрового развития и связи Самарской области), компания-разработчик алгоритмов искусственного интеллекта NetVision и компания-интегратор Netline запустили в регионе сервисную платформу видеоаналитики «Безопасный город».

Комплекс объединил в единую платформу существующие разрозненные системы видеонаблюдения городов Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань. А также системы наблюдения гостиниц, больниц, спорткомплексов региона и даже транспортных объектов.

Общее количество устройств в составе платформы превысило 5 тыс. устройств, включая видеокамеры, «умные» домофоны, пульты экстренной связи с полицией. В итоге доступ ко всем видеопотокам на территории области теперь возможен в режиме «одного окна» с компьютера.

Основная задача платформы «Безопасный город» — снижение общего уровня преступности в Самарской области за счет видеоаналитики на основе искусственного интеллекта. Она позволяет в режиме онлайн идентифицировать на данных с камер лица людей, найти транспортные средства с номерными знаками более 30 стран мира, оперативно выявить ДТП и другие ЧП на дорогах и известить об этом спасательные службы. А также просматривать архивы записей и получать аналитические отчеты об инцидентах.

Кроме того, в перспективе планируется, что ИИ будет контролировать чистоту городских контейнерных площадок, состояние дорожного полотна и качество уборки снега на дорогах зимой.

«Внедрение искусственного интеллекта для обеспечения безопасности городов, а также создание единой платформы видеоаналитики позволит не только повысить качество, комфорт и безопасность жителей Самарской области, но и получить экономию в затратах на обслуживание ранее существовавших разрозненно систем видеонаблюдения, которые в результате этого требовали отдельного финансирования и внимания», — отметил врио директора ГБУ СО «Безопасный регион» Александр Чубов.

«Благодаря нашей платформе теперь информация со всех систем видеонаблюдения будет доставляться оперативно и в едином формате, что повысит эффективность реагирования на угрозы и в целом качество и комфорт жизни жителей Самарской области. Такой интеграционный подход также поможет оптимизировать расходы на эксплуатационное обслуживание всех систем, которые ранее требовали отдельных финансовых затрат», — сказал генеральный директор NetVision Роман Казаченко.

«Проект в Самарской области – пример того, как объединение систем видеонаблюдения и внедрение современных решений в сфере видеоаналитики повышают уровень безопасности и улучшает качество жизни. Важно, что сегодня многие регионы двигаются в этом направлении - подобные проекты уже находятся на разных стадиях внедрения», — сказал управляющий компании-интегратора Netline Дмитрий Песковацкий.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зарплаты специалистов по ИБ в России достигли миллиона в месяц

Криворукие программисты превратили смартфоны россиян в решето. Приложения для транспорта невероятно дырявые – они содержат тысячи уязвимостей

Три слабых места: Найдены способы обойти авторизацию в Ubuntu Linux

Вредоносный код втихаря загрузили в десяток репозиториев для JavaScript

В России создается система информбезопасности для БПЛА на основе квантовых технологий

CISA потребовала внимания к четырем активно эксплуатируемым уязвимостям

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще