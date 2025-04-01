Искусственный интеллект обеспечит безопасность улиц и жителей Самарской области

ГБУ СО «Безопасный регион» (подведомственное учреждение министерства цифрового развития и связи Самарской области), компания-разработчик алгоритмов искусственного интеллекта NetVision и компания-интегратор Netline запустили в регионе сервисную платформу видеоаналитики «Безопасный город».

Комплекс объединил в единую платформу существующие разрозненные системы видеонаблюдения городов Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань. А также системы наблюдения гостиниц, больниц, спорткомплексов региона и даже транспортных объектов.

Общее количество устройств в составе платформы превысило 5 тыс. устройств, включая видеокамеры, «умные» домофоны, пульты экстренной связи с полицией. В итоге доступ ко всем видеопотокам на территории области теперь возможен в режиме «одного окна» с компьютера.

Основная задача платформы «Безопасный город» — снижение общего уровня преступности в Самарской области за счет видеоаналитики на основе искусственного интеллекта. Она позволяет в режиме онлайн идентифицировать на данных с камер лица людей, найти транспортные средства с номерными знаками более 30 стран мира, оперативно выявить ДТП и другие ЧП на дорогах и известить об этом спасательные службы. А также просматривать архивы записей и получать аналитические отчеты об инцидентах.

Кроме того, в перспективе планируется, что ИИ будет контролировать чистоту городских контейнерных площадок, состояние дорожного полотна и качество уборки снега на дорогах зимой.

«Внедрение искусственного интеллекта для обеспечения безопасности городов, а также создание единой платформы видеоаналитики позволит не только повысить качество, комфорт и безопасность жителей Самарской области, но и получить экономию в затратах на обслуживание ранее существовавших разрозненно систем видеонаблюдения, которые в результате этого требовали отдельного финансирования и внимания», — отметил врио директора ГБУ СО «Безопасный регион» Александр Чубов.

«Благодаря нашей платформе теперь информация со всех систем видеонаблюдения будет доставляться оперативно и в едином формате, что повысит эффективность реагирования на угрозы и в целом качество и комфорт жизни жителей Самарской области. Такой интеграционный подход также поможет оптимизировать расходы на эксплуатационное обслуживание всех систем, которые ранее требовали отдельных финансовых затрат», — сказал генеральный директор NetVision Роман Казаченко.

«Проект в Самарской области – пример того, как объединение систем видеонаблюдения и внедрение современных решений в сфере видеоаналитики повышают уровень безопасности и улучшает качество жизни. Важно, что сегодня многие регионы двигаются в этом направлении - подобные проекты уже находятся на разных стадиях внедрения», — сказал управляющий компании-интегратора Netline Дмитрий Песковацкий.