Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Три слабых места: Найдены способы обойти авторизацию в Ubuntu Linux

Компания Qualys идентифицировала ряд слабых мест в защите Ubuntu Linux и продемонстрировала, как ими можно воспользоваться. Разработчики дистрибутива усиливают защиту

Что тебе в имени моем

Исследователи компании Qualys обнаружили три способа обойти ограничения некоторых функций безопасности в Ubuntu Linux. В конечном счете это может привести к повышению привилегий текущего локального пользователя, а при наличии других уязвимостей - и к полному захвату контроля над системой.

Для всех пользователей Linux предусматриваются изолированные безопасные среды - namespaces (пространства имен), в которых пользователь может производить определенные операции с правами администратора, даже если таких прав в системе в целом у него нет.

Функциональность пространства имен, тем не менее, зависит от общих привилегий пользователя хоста.

tux700.jpg
barek2marcin / Pixabay
Уязвимости в Ubuntu позволяют обходить авторизацию

Эта функция появилась в версии 23.10, а с версии 24.04 стала активной по умолчанию. Сверх этого разработчики Ubuntu добавили ограничения на основе AppArmor, и с версии 24.04 они также активны по умолчанию.

К сожалению, обнаружились лазейки, которые позволяют непривилегированным пользователям создавать пространства имен, обладающими полным административным функционалом.

При использовании в комбинации с уязвимостями ядра операционной системы это позволяет получить полный контроль над машиной.

Есть три пути

Qualys выделяет три метода.

Первый подразумевает использование инструмента aa-exec, который позволяет запускать программы под определенными профилями AppArmor. Некоторые из этих профилей - trinity, chrome или flatpak настроены так, чтобы создавать пользователей с полным набором доступных действий. Воспользовавшись командой unshare в контексте такого профиля возникает возможность обойти все ограничения пространства имен и повысить привилегии текущего пользователя до максимального уровня.

Второй метод предполагает использование шелла busybox, который по умолчанию ставится на Ubuntu Server и Ubundu Desktop. Он также связан с профилем AppArmor со сниженными ограничениями, так что busybox можно использовать для запуска той же команды unshare и снабдить пользовательский профиль административными полномочиями.

Третий метод опирается на функции динамического загрузчика библиотек Ubuntu, а конкретнее - способности переменной сред LD_PRELOAD внедрять произвольную библиотеку с общим доступом в доверенный процесс. В качестве такого процесса можно использовать, например, Nautilus, программу, чей профиль AppArmor содержит ослабленные ограничения, и через нее запустить привилегированное пространство имен.

Эксперты Qualys проинформировали разработчиков Ubuntu - компанию Canonical - о выявленной проблеме еще в середине января. Стороны договорились не разглашать подробности, пока не выйдут нужные обновления.

Однако один из способов обхода - через busybox - самостоятельно обнаружил еще один исследователь, и самостоятельно опубликовал все подробности 21 марта.

В Canonical заявляют, что рассматривают выявленные проблемы не как программные уязвимости, а как «ограничения защитного механизма», поэтому обновления AppArmor, необходимые для снятия рисков, были выпущены в штатном порядке, т.е. далеко не сразу.

«Степень угрозы от любой уязвимости - или «ограниченности защиты» - прямо зависит от того, насколько легко или сложно ее будет эксплуатировать на практике», - указывает Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. «В данном случае речь идет только о возможности локальных атак, требующих некоторой технической подготовленности и знания системы. Угроза не нулевая, так что все необходимые меры стоит принять незамедлительно».

В бюллетене Canonical, помимо установки обновлений, рекомендовано предпринять еще несколько шагов.

В частности, отключить расширенные профили AppArmor для busybox и Nautilus, чтобы предотвратить создание пространства имен, и/или назначить более рестриктивный профиль bwrap для приложений вроде Nautilus; активировать режим ограничений для любых непривилегированных и неизолированных процессов - kernel.apparmor_restrict_unprivileged_unconfined (по умолчанию он отключен), а также идентифицировать и отключить представляющие риск профили с помощью aa-status.

Роман Георгиев

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зарплаты специалистов по ИБ в России достигли миллиона в месяц

Криворукие программисты превратили смартфоны россиян в решето. Приложения для транспорта невероятно дырявые – они содержат тысячи уязвимостей

Вредоносный код втихаря загрузили в десяток репозиториев для JavaScript

В России создается система информбезопасности для БПЛА на основе квантовых технологий

CISA потребовала внимания к четырем активно эксплуатируемым уязвимостям

Смартфонов на Wildberries станет меньше, но россияне этому обрадуются. Кардинально усиливается борьба с поддельными iPhone. Опрос

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще