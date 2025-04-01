Россия заняла пятое место в мире по числу масштабных ИТ-сбоев в 2024 году

Аналитический центр компании «Монк Диджитал Лаб» провел исследование, направленное на выявление и анализ ИТ-сбоев на крупнейших предприятиях в России и мире по итогам 2024 г. По данным исследования, в 2024 г. Россия заняла пятое место среди других стран по числу зарегистрированных ИТ-сбоев. На российские организации пришлось 7,2% от общего количества всех инцидентов, зафиксированных в мире. При этом по сравнению с 2023 г. количество инцидентов в России выросло на 22%. Об этом CNews сообщили представители «Монк Диджитал Лаб».

Аналитики выявили, что всего по итогам 2024 г. в мире было зафиксировано 11,2 тыс. серьезных ИТ-сбоев, влияющих на бизнес-процессы компаний и работу госорганов. Это примерно на 14% меньше, чем годом ранее (в 2023 г. количество таких сбоев составило более 13 тыс.). Несмотря на общее снижение количества крупных глобальных инцидентов, возросла доля незарегистрированных мелких и средних сбоев, что указывает на то, что фактический масштаб проблемы может быть значительно выше официальной статистики.

По количеству инцидентов лидером традиционно стали США (34,5% от общего числа ИТ-сбоев в мире), на втором месте Китай (15,1%). Третье место занимает Германия (9,4%), четвертое место - Индия (8,0%), на пятом месте находится Россия (7,2%). В десятку стран по количеству ИТ-сбоев также вошли Бразилия (шестое место, 6.5%), Франция (седьмое место, 5,8%), Великобритания (восьмое место, 4,6%), Испания (девятое место, 4,2%) и ЮАР (10 место, 3,4%).

Эксперты «Монк Диджитал Лаб» отмечают разнонаправленные тенденции по регионам. Так, в США снижение общего числа ИТ-сбоев связано с повышением уровня отказоустойчивости инфраструктуры и масштабными инвестициями компаний в автоматизацию профилактики инцидентов. В то же время Китай и Индия демонстрируют рост числа сбоев, вызванный активным развитием цифровой инфраструктуры и увеличением нагрузки на ИТ-системы. В странах Европы (особенно в Германии, Франции и Испании) частые сбои связаны прежде всего с промышленными предприятиями, активно внедряющими цифровые технологии, которые при недостаточно качественном обслуживании дают сбои чаще, чем в других секторах.

В России рост количества сбоев обусловлен несколькими факторами, среди которых специалисты выделяют устаревание западной технологической базы, оставшейся без поддержки, малый опыт в эксплуатации импортозамещенного программного обеспечения, оборудования и дефицит квалифицированных кадров в области инфраструктуры и технической поддержки.

«Несмотря на некоторое снижение количества крупных ИТ-инцидентов в мире, важно понимать, что общее число незарегистрированных небольших сбоев может быть гораздо выше. Это серьезная угроза для бизнеса и государственных структур, поскольку даже незначительные на первый взгляд простои способны привести к серьезным финансовым и репутационным потерям. В России сейчас наблюдается обратная мировым трендам динамика – число инцидентов продолжает расти, и это сигнал к срочным мерам. Необходимо активно развивать собственные технологии и повышать компетенции специалистов, чтобы переломить эту тенденцию и добиться существенного повышения отказоустойчивости российских ИТ-систем», – отметил Николай Ганюшкин, управляющий партнер «Монк Диджитал Лаб».