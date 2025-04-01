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Цифровая платформа Doma.ai интегрировала видеонаблюдение сервиса «Мой Двор»

Цифровая платформа Doma.ai и технологическая компания «Единый сервис «Мой Двор» завершили интеграцию, предоставив пользователям доступ к камерам видеонаблюдения в приложениях Domiki на телефонах на операционной системе iOS и Doma для обладателей смартфонов Android. Облачное видеонаблюдение сервиса делает обслуживание домов более удобным для управляющих компаний и прозрачным для жителей. Об этом CNews сообщили представители Doma.ai.

Руководитель направления «Умный дом» в Doma.ai Сергей Лянин: «Жители практически любого многоквартирного дома задумываются о видеонаблюдении. Сейчас уже редко можно встретить объекты без таких технологий. Но при их внедрении есть свои нюансы. Например, видеокамеры и видеорегистраторы внутри жилого дома сами по себе могут работать только в целях безопасности. Если же сразу все жители хотят пользоваться видеонаблюдением, например, чтобы смотреть за своими детьми во дворе, контролировать автомобили на парковке и так далее, то это становится возможным, если есть какой-то поставщик связи, который обеспечивает одновременный доступ к одной камере. Такие системы называются облачным видеонаблюдением. Облако один раз обращается к камере, но при этом может раздавать видеопоток на неограниченное количество пользователей. Именно этим, а также сохранением архива в облаке, предоставлением его жителям, контролем событий на территории жилых комплексов и занимается сервис «Мой Двор».

По его словам, чтобы наблюдать в режиме реального времени за происходящим во дворах и в подъездах, жителям не нужно будет никаких дополнительных программ, достаточно скачать приложения Domiki (для iOS) или Doma (Andriod), и трансляция с камер доступна в едином приложении для жителей.

Руководитель компании «Мой Двор» Игорь Седов: «Интеграция с Doma.ai — это важный шаг вперед для всей отрасли жилищных цифровых сервисов. Благодаря совместимости с большинством существующих камер не требуется покупка дорогостоящего оборудования. Настройка и запуск проходят быстро, а хранение архивов мы берем на себя. Это современное решение, которое делает жилые комплексы более безопасными и привлекательными как для покупателей, так и для арендаторов. Для застройщиков это конкурентное преимущество: готовая цифровая инфраструктура повышает ценность объекта и ускоряет продажи. Управляющие компании, в свою очередь, получают возможность обновить существующую систему видеонаблюдения без необходимости полной замены оборудования».

Подключение видеонаблюдения осуществляется через личный кабинет Единого сервиса «Мой Двор», и интеграция уже оптимизирована под быстрый запуск. В результате жильцы получают доступ к камерам в одном приложении, а управляющие организации — инструмент для повышения уровня безопасности и прозрачности управления.

Подключение видеонаблюдения повышает качество централизованного контроля за безопасностью жилой среды. Одной из функций сервиса является карта объекта, позволяющая быстро переключаться между изображениями с разных камер. Специалисты смогут настроить видеостену, сделав выборку из разных точек наблюдения под конкретную задачу.

Такая особенность повысит эффективность работы службы безопасности. Сервис также облегчит выяснение обстоятельств происшествий благодаря удобной навигации по датам и времени записей, регулированию скорости их воспроизведения, созданию скриншотов и скачиванию фрагментов видео.

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