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Cab и фальшивые инвестиции: аналитика по спаму от «Почты Mail» за I квартал 2025 года

Специалисты Почты Mail представили аналитику по спаму за I квартал 2025 г. За отчетный период эксперты выявили несколько ключевых мошеннических схем. В топ вошли спам-письма с фальшивыми инвестициями, а также письма с вложениями .cab. С помощью умных алгоритмов удалось заблокировать 100% таких писем, из которых более 42% пришлось на письма с предложениями по инвестициям. Об этом CNews сообщили представители «Почты Mail».

«Предложения с фейковыми инвестициями зачастую представляет собой лендинг для сбора данных с последующим звонком для выманивания средств. Рост таких сообщений обусловлен легкой наживой и максимальной прибылью для спамеров. Пользователи все чаще сталкиваются с заманчивыми, но лживыми предложениями, которые ведут к значительным финансовым потерям. Поэтому мы постоянно дообучаем наши антиспам-системы для выявления и блокировки различных видов мошенничества», — сказал руководитель группы спам-анализа «Почты Mail» Дмитрий Моряков.

С января по март 2025 г. «Почте Mail» удалось снизить общее количество спама на 35%. Благодаря технологиям ИИ за этот период было заблокировано свыше 7,1 млрд спам- и мошеннических писем, в то время как в 2024 г. этот показатель составлял 9,6 млрд. На это повлияло развитие антиспам-решений на основе ИИ и применение «репутационных фильтров», блокирующих IP-адреса и домены с низким рейтингом.

Также специалисты «Почты Mail» выявили новый мошеннический тренд — вредоносные вложения .cab, которые содержат различные вирусы и фишинговые ссылки. Файлы формата .cab (cabinet) чаще всего используются для сжатия данных в ОС Windows и применяются для установки ПО или обновлений. По итогам I квартала 2025 г. доля таких писем — 2% от всех блокируемых фишинговых рассылок с вложениями. Популярностью у мошенников продолжают пользоваться файлы формата 7z, RAR и zip. Привычные PDF и DOCX на данный момент актуальны лишь при спам-рассылках, поскольку пользователи стали достаточно осведомлены и научились выявлять угрозы, связанные с этими форматами.

Антиспам-системы и ML-моделей в «Почте Mail» позволяют обезличено анализировать открытые данные об отправителях и помечают их зеленым щитом, тем самым уведомляя о проведенной проверке. Это позволяет пользователям быть уверенными в безопасности писем, поступающих от банков, государственных и налоговых учреждений, а также от других надежных отправителей.

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