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«СберСтрахование» начала страховать экраны подержанных смартфонов

Теперь владельцы даже подержанных смартфонов смогут застраховать их экраны: такую возможность предложила «СберСтрахование». Оформление полиса происходит через специальное мобильное приложение, использующее искусственный интеллект для определения целостности экрана, автоматической идентификации марки и модели телефона, а также расчета оптимальной страховой суммы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Страховка покрывает любые виды повреждений дисплея — от падений до ударов и прочих неприятностей. При наступлении страхового случая «СберСтрахование» обеспечит замену экрана оригинальными запчастями или компенсирует до 80% стоимости ремонта.

Приложение «Защита экрана смартфона» доступно в AppStore и RuStore. Процесс оформления полиса занимает несколько минут и включает три этапа: проверку сенсоров экрана, оценку состояния дисплея и оплату полиса. Искусственный интеллект приложения подберет оптимальную страховую сумму, которую владелец сможет корректировать по своему усмотрению.

При наступлении страхового случая достаточно позвонить на номер 900. Оператор свяжет клиента с сервисным центром для согласования удобного времени и места ремонта.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «Смартфон давно стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, хранящей важные данные, фото и многое другое. Мы хотим, чтобы люди могли пользоваться телефонами спокойно, зная, что их техника защищена. Возможность страхования экрана не нового телефона в цифровом формате — это действительно инновационное решение. Традиционно рынок страхует только новые гаджеты: онлайн-подтверждение состояния экрана перед оформлением полиса – непростая задача. Мы смогли решить ее с помощью искусственного интеллекта. Согласно нашим исследованиям, 70% всех поломок смартфонов связаны с повреждением экрана, ремонт которого может стоить до половины цены устройства. Теперь страхование экрана доступно любому владельцу — от тех, кто покупает детям первые гаджеты, до обладателей премиальных моделей».

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