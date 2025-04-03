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Curator и SolidLab подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве

Curator, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, и группа компаний SolidLab, разработчик продуктов по защите веб-приложений, объявили о подписании меморандума о стратегическом сотрудничестве, направленного на развитие и популяризацию решений в области информационной безопасности и облачной сетевой доступности. Документ закрепляет намерение сторон усилить взаимодействие в сфере киберзащиты, обмена знаниями и технологиями, а также повышения уровня сервиса для клиентов. Об этом CNews сообщили представители Curator.

Компании договорились развивать и популяризировать облачные решения, обеспечивающие безопасность сетевой инфраструктуры, осуществлять обмен экспертизой, проведя совместные исследования в области защиты от киберугроз и работая над созданием практик в кибербезопасности и развитием долгосрочных отношений с клиентами.

Взаимодействие сторон нацелено на интеграцию и совместимость сервисов компаний для удобства пользователей, а также совместную работу над новыми технологическими решениями для защиты онлайн-инфраструктуры.

Меморандум закрепляет принципы равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, предполагая информационный обмен между сторонами, защиту конфиденциальных данных, а также совместную разработку решений в сфере информационной безопасности.

«Сотрудничество с SolidLab открывает перед нами новые возможности в развитии технологий сетевой безопасности. В условиях стремительно меняющегося ландшафта угроз важно не только защищать бизнес, но и создавать эффективные, удобные и масштабируемые решения. Мы уже провели успешную интеграцию Web Application Firewall от SolidLab и готовы к новым совместным разработкам, вместе делая интернет безопасным пространством для каждого. Подписанный меморандум – важный шаг в сторону реализации нашей стратегии по развитию экосистемы сервисов облачной безопасности», – сказал Дмитрий Ткачев, генеральный директор Curator.

«Вместе с компанией Curator мы будем создавать новые решения для многоуровневой интеллектуальной защиты, обеспечивая бесперебойную работу веб-приложений и инфраструктуры заказчика. Совместные исследования и обмен экспертизой будет способствовать совершенствованию внедряемых продуктов. Сотрудничество открывает новые возможности для роста и выхода на новые рынки. Благодарю всех, кто участвует в этом проекте», – отметил Вячеслав Железняков, директор по развитию бизнеса группы компаний SolidLab.

Сотрудничество в рамках меморандума будет осуществляться путем совместных исследований, технологического обмена и разработки интегрированных решений для защиты критически важных систем.

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