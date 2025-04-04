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Расходы российского бизнеса на кибербезопасность увеличатся в два раза — с 500 млн до 1 млрд рублей

Расходы российских компаний на кибербезопасность в ближайшие несколько лет увеличатся в два раза. Если сейчас бизнес тратит на это максимум до 500 млн руб., то в скором времени цена достигнет 1 млрд руб., заявила генеральный директор российского проекта «Кибериспытание» Наталья Воеводина. Об этом CNews сообщили представители проекта «Кибериспытание».

В последние несколько лет CEO компаний и большинство топ-менеджмента живут в парадигме «защищенности» и контроля. Но как показывает практика, даже топовые компании попадают под удар. Киберпреступники не только крадут данные о клиентах, но и выводят из строя целые системы.

Это лишний раз доказывает, что вместо классических аудитов и проверок бизнесу нужен настоящий краш-тест. Компании должны иметь возможность проверить свою защищенность в реальных условиях и сделать выводы.

«Компаниям стоит задуматься о своей киберустойчивости, чтобы оставаться конкурентоспособными и безопасными в своих нишах. Несмотря на хороший уровень развития бизнеса, его защищенность остается скорее на бумаге, чем в реальной жизни — это сигнализирует о том, что в компании могут просто не справиться с атакой на свои системы, потерпеть крупные потери в репутации и, что более важно, в стоимости на рынке», — отметила Наталья Воеводина.

С ростом развития цифровой среды, который отмечается в последние годы, кратно растет и количество кибератак. На данный момент существует более 150 мер по тому, как оценить бизнес на защищенность, однако действующая регуляторная методика не позволяет оценить фактические риски.

Воеводина считает, что у каждого бизнеса можно выделить от трех ключевых недопустимых событий, реализация которых может причинить критический ущерб бизнесу. При развитии инновационной методологии оценки киберзащищенности компаний ожидается, что потенциальную атаку на них возможно будет рассчитать в денежном эквиваленте.

Ранее российский проект «Кибериспытание» организовал фонд на 100 млн руб. для поддержки крупного и среднего бизнеса в вопросах цифровой безопасности. Экспресс-формат позволяет российским компаниям проверить, насколько вероятно взломать их ИТ-систему силами белых хакеров за 1 млн руб.

Независимые исследователи на практике показывают цепочку действий, которая приведет к реализации одного из самых распространенных недопустимых событий для бизнеса. Среди таких: остановка продаж, утечка персональных данных и взлом аккаунтов топ-менеджера.

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