Сидели в Telegram и смотрели тиктоки – какими приложениями чаще всего пользовались дети в начале 2025 года

Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали, в каких сервисах проводили время дети в России в первом квартале 2025 года, а также предупредили о распространённых киберугрозах

Согласно данным Kaspersky Safe Kids, в первые три месяца 2025 г. чаще всего дети проводили время в мессенджерах, приложениях для просмотра коротких видео и игровых сервисах. Наибольшей популярностью пользовался Telegram — на его долю пришлось 18% от общего времени, проведённого в десяти самых популярных приложениях, на втором месте — WhatsApp (17%). Третье место поделили TikTok и Roblox (по 15%). В топ-10 популярных приложений также вошли Likee, YouTube, «VK Видео», Standoff 2, браузеры «Яндекс» и Chrome. С компьютеров дети больше всего проводили времени в приложениях Chrome (22%), «Яндекс» (21%) и Roblox (14%).

Эксперты «Лаборатории Касперского» предупреждают: злоумышленники знают о предпочтениях детей и активно используют популярность приложений в своих мошеннических схемах. Часто атаки происходят через мессенджеры и соцсети, с вредоносным контентом можно столкнуться и в других программах и сервисах, например в комментариях к видео или на игровых форумах, популярных среди школьников.

Топ-3 мошеннических схем, на которые стоит обратить внимание

Аренда аккаунтов и покупка банковских карт. В мессенджерах, социальных сетях или многопользовательских компьютерных играх злоумышленники могут предложить подростку «подзаработать»: для этого тот должен предоставить доступ к ненужному аккаунту в мессенджере или сообщить реквизиты банковской карты, которой он не пользуется, либо открыть новую специально для этих целей. Но соглашаться на такой способ заработка очень опасно, ведь злоумышленники часто используют добытые таким путём аккаунты и банковские карты для реализации неправомерных схем. Родителям важно объяснять своим детям, что ответственность за совершённые с использованием их аккаунтов или счетов действия будут нести владельцы аккаунта или карты, то есть они сами.

Кража денег и личных данных родителей. Некоторые дети склонны чрезмерно делиться информацией онлайн. Используя подобные данные, злоумышленники могут совершать атаки на взрослых, например рассылать родителям фишинговые письма, строить на основе полученной информации легенды для социальной инженерии.

Опасные челленджи. Это по-прежнему серьёзная угроза для детей и подростков, причём механики вовлечения стали довольно изощрёнными. Злоумышленники могут шантажировать ребёнка, например, угрожать распространить личные фотографии и видео, чтобы вынудить его выполнить опасное задание. Чтобы усилить психологическое давление, они могут использовать фразы вроде «докажи, что ты не слабак», «сделай шаг, и мы отстанем», создавать поддельные профили сверстников, группы.

«Злоумышленники внимательно следят за трендами и используют популярность разных приложений и сервисов в своих интересах. Распознать их схемы не всегда под силу даже взрослым, а дети гораздо более уязвимы, особенно в подростковом возрасте. Риски возрастают во время экзаменов, когда школьники испытывают сильный стресс и могут менее внимательно проверять информацию. Поэтому родителям нужно обсуждать с детьми правила онлайн-безопасности, рассказывать об угрозах, с которыми можно столкнуться в сети. Самое главное — чтобы у ребёнка было понимание, что, если у него случилась какая-то проблема, ему угрожают и он испытывает страх, он может всегда рассказать об этом взрослым и получить поддержку. Особенно если он столкнулся с кибербуллингом или попытками втянуть его в опасные челленджи», — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

Чтобы обезопасить детей в сети, «Лаборатория Касперского» также рекомендует: помочь ребёнку настроить защиту своих аккаунтов, рассказать, как придумать сложные пароли и настроить двухфакторную аутентификацию; интересоваться тем, в каких приложениях или играх ребёнок проводит много времени, и изучить их. Это поможет лучше понять, чем он увлекается, и сделать отношения в семье более доверительными; использовать специальные программы родительского контроля, например, Kaspersky Safe Kids.