Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность
|

Компания «ИТ-Экспертиза» анонсирует выход редакции 3 программного комплекса информационной безопасности «Сакура»

Отечественный разработчик программного обеспечения «ИТ-Экспертиза» объявляет о выходе редакции три программного комплекса информационной безопасности «Сакура». Об этом CNews сообщили представители «ИТ-Экспертиза»

Важно отметить, что при создании редакции три вендор во многом опирался на обширную обратную связь, которую удалось собрать у офицеров безопасности и ИТ-служб заказчиков компании «ИТ-Экспертиза».

Проанализировав все пожелания, разработчики решили внедрить множество полезных возможностей, которые помогут усилить защиту ИТ-инфраструктуры организаций и упростить работу служб безопасности.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Украинский хакер взламывал корпорации, прикрываясь поиском «дыр» в Windows. Его сдал ChatGPT

Антивирусы для трусов и слабаков. В половине крупных российских компаний нет никаких средств защиты от хакеров

Создан самораспространяющийся майнинговый ботнет, захватывающий слабозащищенные SSH-серверы

Критическая уязвимость в панелях управления файерволлов Palo Alto Networks уже под атаками

Вышло решение для защиты данных малого бизнеса

Безопасность – пустой звук. Intel наотрез отказалась латать найденные россиянами «дыры» в ее старых процессорах

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще