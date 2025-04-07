Российский биллинг на платформе «айФлекс» под защитой СУБД Jatoba

Компании «айФлекс» и «Газинформсервис» завершили комплекс испытаний, подтвердив совместную работу биллинговой платформы с СУБД Jatoba. Решение призвано обеспечить защиту конфиденциальных данных, утечка которых может привести к серьезным последствиям для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

«айФлекс. Биллинговая платформа» и Jatoba представляют альтернативу иностранным системам автоматизации расчетов и организации хранилища данных, соответствуют всем необходимым требованиям для импортозамещения.

«Безопасность данных биллинговых систем — критически важный аспект, поскольку биллинговые системы содержат конфиденциальную информацию о клиентах, включая финансовые данные, личную информацию и детали потребления услуг. Компрометация этих данных может привести к серьезным последствиям, таким как финансовые потери, репутационный ущерб, юридические санкции и потеря доверия клиентов. Совместные проекты с "айФлекс" — важный шаг в развитии цифровой независимости России», ─ отметил Юрий Осипов, менеджер по продукту Jatoba компании «Газинформсервис».

«Совместное использование "айФлекс. Биллинговая платформа" и СУБД Jatoba обеспечивает пользователям не только высокую производительность, но и дополнительные гарантии безопасности, что особенно важно в условиях современных киберугроз», ─ отметил Игорь Манжай, директор по продукту «айФлекс. Биллинговая платформа».