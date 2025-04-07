Выпущена новая сертифицированная версия ViPNet Coordinator HW 5.3.2

Компания «ИнфоТеКС» сообщает о получении новых сертификатов ФСБ России и завершении сертификации в рамках действующего сертификата ФСТЭК России новой версии криптографического шлюза – межсетевого экрана следующего поколения ViPNet Coordinator HW 5. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Сертификат соответствия ФСБ России №СФ/124-5134 от 15 марта 2025 г. удостоверяет, что программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW 5 соответствует требованиям к СКЗИ класса КС3. Сертификат соответствия ФСБ России №СФ/114-5135 от 15 марта 2025 г. удостоверяет, что программный комплекс ViPNet Coordinator HW 5 в исполнении ViPNet Coordinator VA соответствует требованиям к СКЗИ класса КС1. Сертификаты действительны до 15 марта 2028 г.

В новой версии ViPNet Coordinator HW 5.3.2 добавлена поддержка аппаратных платформ HW100 Q1/Q2, которые включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (реестровые номера 10597119 и 10597118), и платформы виртуализации SharxBase. Улучшены возможности межсетевого экранирования за счет добавления счетчиков срабатывания правил межсетевого экрана и правил трансляции адресов (NAT). Добавлена возможность выборочного логирования правил межсетевого экрана, реализована возможность трансляции адреса источника в произвольный адрес. Реализована поддержка протокола динамической маршрутизации BGP, расширены возможности по созданию агрегированных интерфейсов. В новой версии ViPNet Coordinator HW 5.3.2 также появилась возможность добавления серийного номера аппаратных платформы, в веб-интерфейсе добавлена визуализация состояния сетевых интерфейсов и поддержка USB-токена «Рутокен ЭЦП» 3.0 (3100), появилась возможность импорта настроек из ViPNet xFirewall 5.6.0.