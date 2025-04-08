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ОДКБ и фонд «Сайберус» займутся повышением защищенности государств – членов организации в киберпространстве

Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Фонд развития кибербезопасности «Сайберус» подписали меморандум о сотрудничестве в области информационной безопасности. Соглашение направлено на повышение уровня кибербезопасности в государствах – членах ОДКБ. Об этом CNews сообщили представители «Сайберус».

Со стороны Секретариата меморандум подписал Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, со стороны «Сайберус» – сооснователь фонда Юрий Максимов.

Секретариат и «Сайберус» планируют развивать сотрудничество в области защиты от киберугроз и обмениваться опытом внедрения современных технологий в системы управления и защиты объектов, имеющих важное значение для национальной и региональной безопасности, а также проводить совместные научные исследования.

Стороны также будут сотрудничать в подготовке специалистов по кибербезопасности в государствах – членах ОДКБ и заинтересованы в совершенствовании законодательства в этой сфере.

«Подписание меморандума создает основу для расширения сотрудничества в области защиты критически важных объектов, подготовки специалистов и совершенствования нормативной базы. В перспективе это позволит укрепить координацию между государствами – членами ОДКБ в противодействии киберугрозам и повысить уровень киберустойчивости в регионе», – сказал Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

«Киберпространство не знает границ, и обеспечить безопасность в цифровом мире невозможно в одиночку. Эффективная защита требует международного сотрудничества. Поэтому мы активно взаимодействуем с государствами, бизнесом и профильными организациями. Только объединив усилия и обмениваясь лучшими практиками, мы сможем создать устойчивое и безопасное киберпространство для всех», – сказал сооснователь фонда «Сайберус» Юрий Максимов.

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