«Платформикс» развернул инфраструктуру резервного копирования в «Топливной Процессинговой Компании»

Системный интегратор «Платформикс» внедрил систему резервного копирования данных в компании «Топливная Процессинговая Компания» (АО «ТПК»). Компания-заказчик специализируется на предоставлении ИТ-услуг в области технологического аутсорсинга, осуществляет процессинг безналичных расчетов посредством платежных, бонусных, корпоративных и других пластиковых и виртуальных карт.

Сергей Романов, заместитель генерального директора ТПК, сказал: «Развернутая в результате реализации проекта система резервного копирования играет важную роль в обеспечении непрерывности в работе процессинговых систем АО “ТПК” и минимизации рисков потери данных. Это важный инструмент для обеспечения безопасности, надежности и доступности ИТ-сервисов, которые наша компания предоставляет своим клиентам».

Специалисты системного интегратора разработали технический проект системы, реализовали проектное решение и интегрировали его с ИТ-инфраструктурой заказчика, а также с системами обеспечения ИБ.

Внедренная система резервного копирования «Кибер Бэкап» разработана российской компанией «Киберпротект». Она позволяет надежно защитить целевые сервисы от потери данных, а также гарантирует соответствие требуемым показателям доступности бизнес-критичных сервисов. Система имеет тиражируемую модульную архитектуру, она расположена на географически распределенных площадках ЦОДа. В проекте задействованы серверы и системы хранения данных компании «Сила».

Михаил Елисидоров, ведущий системный архитектор отдела комплексных решений «Платформикс», сказал: «Мы учитывали ориентацию заказчика на использование российского программного обеспечения, творчески подходя к решению некоторых задач, возникавших в процессе работы, чтобы добиться желаемых результатов. Главным результатом проекта является то, что практически все целевые показатели удалось реализовать, протестировать, задокументировать и передать систему в эксплуатацию заказчику».

Дмитрий Антонов, директор департамента систем резервного копирования компании «Киберпротект», отметил: «Киберпротект развивает систему резервного копирования «Кибер Бэкап» с учетом потребностей российских компаний в надежном резервном копировании, возможности интегрировать решение в инфраструктуру любой сложности и масштаба. Внедрение «Кибер Бэкапа» в «Топливной Процессинговой Компании» позволит защитить данные и обеспечить непрерывность бизнеса заказчику, а для нас и нашего партнера — это опыт, который мы будем использовать для развития продукта и реализации будущих проектов».