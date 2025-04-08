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RED Security: объем DDoS-атак на региональные сайты впервые превысил число атак на столичные

Компания RED Security проанализировала динамику DDoS-атак в I квартале 2025 г. По итогам квартала объем таких атак на сайты региональных компаний впервые превысил число DDoS-атак на столичные онлайн-ресурсы в соотношении 54% к 46%. Всего в I квартале 2025 г. специалисты RED Security зафиксировали почти 15 тыс. DDoS-атак на сайты региональных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители RED Security.

На протяжении 2024 г. объем DDoS-атак на региональные онлайн-ресурсы демонстрировал устойчивый ежеквартальный рост в среднем на 70%. В I квартале 2025 г. этот показатель вырос до 77,7%.

Чаще всего в I квартале 2025 г. злоумышленники атаковали с помощью DDoS сайты организаций Сибирского федерального округа (Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Томск и др.) – на них пришлось 24,3% всех региональных атак. На втором месте – Северо-Западный федеральный округ (Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининград, Архангельск, Мурманск и др.) – 19,6% инцидентов. Замкнул тройку Уральский федеральный округ (Екатеринбург, Курган, Нижний Тагил, Сургут, Ханты-Мансийск и др.) – 14,8% атак.

Наиболее атакуемыми посредством DDoS в I квартале 2025 г. стали региональные сайты компаний сфер ИТ, телеком, промышленности и ТЭК, на эти четыре сегмента пришлось 90% всех инцидентов.

«Стоит отметить два обстоятельства, способствующих росту региональных DDoS-атак. Во-первых, уровень защищенности бизнеса в регионах пока отстает от столичного. Во-вторых, отраслевое распределение DDoS-атак в целом по стране демонстрирует явный фокус злоумышленников на ресурсах ИТ и телеком-провайдеров, поскольку перебои в работе их инфраструктуры автоматически ведут к недоступности сразу множества сайтов их клиентов. С учетом этих факторов региональному бизнесу в ближайшие годы придется пройти путь по реализации защиты от базовых киберугроз, который в основном уже прошел столичный бизнес», – сказал руководитель центра сервисов кибербезопасности компании RED Security Андрей Дугин.

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