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«Ростелеком» в Курганской области модернизирует систему видеомониторинга лесных пожаров

«Ростелеком» в Зауралье расширяет цифровую систему дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель». Филиал компании установит 13 новых аппаратно-программных комплексов в 11 муниципальных округах: Варгашинском, Далматовском, Катайском, Макушинском, Мокроусовском, Петуховском, Половинском, Притобольном, Частоозерском, Шатровском и Щучанском. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Система удаленного мониторинга лесных пожаров оперативно и автоматически выявляет возгорания, пеленгует их и незамедлительно передает информацию в региональную диспетчерскую службу. Это позволяет своевременно принимать эффективные решения, минимизируя последствия чрезвычайных ситуаций.

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Ростелеком
«Ростелеком» в Курганской области модернизирует систему видеомониторинга лесных пожаров

Валентина Спицина, исполняющая обязанности директора «Курганского лесопожарного центра»: «Цифровые технологии помогают оперативно выявлять палы травы и пожары, чтобы быстрее ликвидировать возгорания и не дать огню распространиться на большие площади, задев населенные пункты. Благодаря вовремя полученной информации можно уменьшить ущерб от огня как для людей, так и для природы».

Специалисты «Ростелекома» устанавливают оборудование на подходящих высотных объектах. В обзор устройств попадет местность в радиусе 18 километров: лес, сельхозугодья и населенные пункты.

Александр Каменских, директор по прикладным проектам филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелекома»: «В “Лесохранитель” входят аппаратно-программные комплексы, состоящие из видеокамер, специального программного обеспечения, инжекторов, устройств удаленного управления электропитанием, Wi-Fi-роутеров и грозозащиты. Система работает в пожароопасный период — с апреля по октябрь. На сегодняшний день “Лесохранитель” в Зауралье включает 34 комплекса, которые помогают в онлайн-режиме круглосуточно обнаруживать очаги возгораний».

Работы по установке новых камер проводятся в рамках контрактов, заключенных «Ростелекомом» с государственным бюджетным учреждением «Курганский лесопожарный центр» и государственным казенным учреждением «Служба спасения и защиты населения в чрезвычайных ситуациях Курганской области».

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