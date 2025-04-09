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«Аквариус» и Positive Technologies подтвердили совместимость своих решений

Российский разработчик и производитель компьютерной техники, серверного оборудования и ИТ-решений «Аквариус» и разработчик в сфере результативной кибербезопасности Positive Technologies завершили тестирование на совместимость серверов Aquarius семейства CF с программными продуктами Positive Technologies. Об этом CNews сообщили представители ГК «Аквариус».

Результаты испытаний подтвердили стабильную работу MaxPatrol SIEM, MaxPatrol VM, MaxPatrol EDR, PT Network Attack Discovery (PT NAD) и PT Sandbox на серверах Aquarius. Это обеспечивает пользователям корректную интеграцию программного обеспечения, а также возможность создания комплексных решений с высокой степенью защищенности. Программно-аппаратные комплексы, созданные с использованием продуктов производителей, позволяют компаниям значительно сократить сроки их внедрения и развертывания, обеспечить соответствие требованиям регуляторов (Постановление Правительства России №1912 от 14 ноября 2023 г., Федеральный закон №187-ФЗ от 26 июля 2017 г. «О критической инфраструктуре»).

Тестирование включало анализ совместимости и стабильности работы программных решений на серверах Aquarius семейства CF, которые оснащены системными платами собственной разработки и выпускаются на производственных мощностях компании «Аквариус» в Шуе и Твери. Оборудование соответствует требованиям Минпромторга России и отвечает высоким стандартам надежности.

«Обеспечение совместимости разрабатываемых устройств с программными продуктами нашего партнёра – Positive Technologies – является для нас стратегическим приоритетом. Мы понимаем, насколько важно заказчику быть уверенным в работоспособности аппаратного обеспечения с применяемыми средствами обеспечения кибербезопасности, так как от этого зависит стабильность и надёжность работы всей инфраструктуры организации. Наше взаимодействие направлено на обеспечение технологического суверенитета в области безопасности критической информационной инфраструктуры», – отметил Константин Закатов, директор департамента информационной безопасности ГК «Аквариус».

Серверы Aquarius семейства CF - устройства для крупных предприятий и организаций, обладающие широкими функциональными возможностями, высокой производительностью и надежностью. Поддерживают установку: до 24 накопителей SAS/SATA/NVME, до 3 ТБ оперативной памяти DDR4, до восьми PCIe-устройств, процессоров x86 в конфигурации до двух штук, устройств OCP 3.0 и OCP 2.0.

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