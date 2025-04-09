Глобальная выручка «Лаборатории Касперского» достигла $822 млн

Продажи решений «Лаборатории Касперского» в мире в 2024 г. увеличились на 11%. Речь идет о сумме продаж (net sales). Консолидированные продажи рассчитаны в валюте консолидации — долларах США — с использованием фиксированных курсов валют для исключения влияния волатильности локальных валют к доллару США на результаты. Для расчетов использованы фиксированные курсы 2024 — отчетного — года. В фактических курсах результат глобального бизнеса $822 млн, +7% рост год к году. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Глобальная выручка достигла $822 млн. Цифры округлены. Они включают совокупную выручку, полученную компаниями «Лаборатории Касперского» от их ИТ-бизнеса, от продажи продуктов в области кибербезопасности и ИТ, а также сопутствующих услуг.

В России рост продаж решений «Лаборатории Касперского» составил 28% год к году.

Позитивные итоги 2024 г. обусловлены расширением портфолио и ростом на рынках с благоприятной конъюнктурой. Несмотря на геополитический климат и связанные с ним ограничения, компания добилась рекордных финансовых показателей, продолжает развивать решения в области корпоративной кибербезопасности и остается крупнейшим вендором в области защиты частных пользователей.

Корпоративные продажи. Рост бизнеса в сегменте B2B в мире составил 19%. Продажи как крупному, так и малому и среднему бизнесу показали двузначный рост — на 21% и 17% соответственно. Доля продаж новых перспективных решений и технологий, защищающих компании от самых сложных киберугроз (non-endpoint), выросла и составила 53%. В России продажи «Лаборатории Касперского» корпоративным клиентам увеличились на 27%, а в сегменте МСБ — на 37%.

Ключевые продукты «Лаборатории Касперского» для защиты бизнеса от наиболее сложных атак, такие как SIEM Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform и Kaspersky Anti Targeted Attack Platform, продемонстрировали значительный рост продаж — на 39% и 18% соответственно в мире, в России и странах СНГ — 28% и 17% соответственно. В 2024 г. функциональность SIEM «Лаборатории Касперского» была расширена.

В России большим интересом пользовались также решения класса XDR (+57%), для защиты контейнерных сред (рост более чем в шесть раз), Kaspersky SD-WAN (+59%).

Центр сервисов по кибербезопасности также продемонстрировал высокие результаты. Продажи решения Kaspersky Incident Response выросли на 20% в мире (в России — на 25%). Продажи Kaspersky Managed Detection and Response выросли на 18% в мире (в России — на 62%).

«Лаборатория Касперского» продолжает развивать свои решения. В 2024 г. компания представила бета-версию межсетевого экрана нового поколения Kaspersky NGFW. Также была презентована новая версия Kaspersky Thin Client и запущена Kaspersky Appicenter, платформа для приложений на KasperskyOS. Продажи решений на базе KasperskyOS в мире выросли на 84%. Речь идет о росте год от года. В число продуктов на KasperskyOS входят Kaspersky IoT Secure Gateway (KISG), Kaspersky Thin Client, Kaspersky Automotive Secure Gateway (KASG).

Продажи решений для частных пользователей. Год был значимым для B2C-бизнеса компании, который показал позитивную динамику в ряде регионов, в особенности в России и странах СНГ (+26% год к году), странах Ближнего Востока, Африки и Турции (+20%), в Латинской Америке (+6%).

«Рекордная выручка 2024 г. — лучшее подтверждение эффективности выбранной нами стратегии. У нас есть все для достижения долгосрочных целей компании — инновации, технологии, широкий портфель продуктов и сервисов, богатый опыт международных продаж. Задачи "Лаборатории Касперского" на рынке остаются неизменными: обеспечивать защиту мирового уровня для наших заказчиков, развивать продуктовый портфель, наращивать объемы и качество бизнеса, чтобы не просто соответствовать ожиданиям рынка, но и превосходить их», — сказал Андрей Ефремов, директор по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского».

В 2024 г. «Лаборатория Касперского» продолжила расширять партнерскую сеть и подписала соглашение о сотрудничестве с Африполом. Компания развивает Глобальную инициативу по информационной открытости, которая позволяет клиентам и партнерам увидеть исходный код продуктов и ознакомиться с правилами детектирования киберугроз. В 2024 г. новые Центры прозрачности были открыты в Турции, Южной Корее и Колумбии. Компания вновь успешно прошла аудит Service Organization Control for Service Organizations (SOC 2) Type 2.