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Платформа K2 Cloud подтвердила соответствие требованиям 152-ФЗ

Облачная платформа K2 Cloud успешно завершила процесс аттестации на соответствие требованиям Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». По итогам внешнего аудита, проведённого организацией «Кард Сек», платформа получила аттестат соответствия первому уровню защищенности (УЗ-1) — наивысшему уровню по требованиям 21 Приказа ФСТЭК.

Аттестация подтверждает, что архитектура, процессы и средства защиты информации в K2 Cloud соответствуют самым строгим требованиям законодательства. Это открывает для клиентов платформы возможность безопасной обработки всех типов персональных данных, включая специальные и биометрические категории.

«Аттестация по УЗ-1 — это стратегически важный этап для нас и наших заказчиков. Она подтверждает высокий уровень зрелости наших ИБ-процессов, средств защиты и готовность работать с заказчиками из высоко регулируемых отраслей — банковского сектора, здравоохранения, ритейла и других», — сказал руководитель группы по обеспечению информационной безопасности облачной платформы K2 Cloud Александр Лугов.

Аттестат соответствия требованиям 21 Приказа ФСТЭК (УЗ-1) стал завершающим элементом комплекса внешних аудитов в области информационной безопасности, проведенных для K2 Cloud. Платформа собрала полный комплект документов, необходимых для реализации проектов с усиленными требованиями к защите данных.

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