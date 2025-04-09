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Security Vision представила новые возможности платформы: обновленный интерфейс, усовершенствованные рабочие процессы и способы предоставления данных

В новой версии платформы Security Vision реализован значительный набор нового функционала и усовершенствований, направленных на повышение удобства работы пользователей и расширение возможностей системы.

Основные нововведения релиза:

  • Обновлен интерфейс настроек популярных виджетов: линейный график, столбчатая диаграмма, круговая диаграмма, радар, спидометр и индикатор.

  • Разработан коннектор NetFlow для сбора и анализа данных сетевого трафика посредством одноименного протокола, подключаемого к целевому сетевому интерфейсу.
  • Реализована возможность настройки дополнительных системных атрибутов рабочего процесса, что позволяет пользователям создавать сложные условия для фильтрации объектов и управления транзакциями.

  • Добавлена мастер-страница в карточки объектов, которая обеспечивает постоянный доступ к важной информации, независимо от открытой вкладки.

  • Разработан новый блок типа «Таблица» в карточке объекта, позволяющий размещать и удобно компоновать различные элементы: виджеты, действия, HTML-код, текст с параметрами и другие объекты.

  • Появилась возможность настройки действий для таблицы в общем иерархическом виде объектов, что делает запуск операций более удобным.

  • Расширены возможности детализации графов: теперь можно указать конкретную карточку объекта или представление, открывающееся при детализации.

  • Добавлена возможность задавать фиксированную ширину выпадающих списков при работе со связанными справочниками для удобства отображения длинных названий.

  • Реализована функция копирования и переноса настроенных фильтров между разными сущностями системы, упрощающая их повторное использование.

Подробности о новом функционале и возможностях платформы Security Vision представлены на официальном сайте компании.

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