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«АльфаСтрахование» застраховала роботов-уборщиков

Одним из первых клиентов «АльфаСтрахование» по новому направлению страхования робототехники стала компания ООО «Робо», которая выпускает роботов-уборщиков, используемых в крупных торговых и развлекательных центрах, а также в офисных зданиях и цехах передовых производственных предприятий. «АльфаСтрахование» защитила как самих роботов, так и ответственность за риски от их работы. Об этом CNews сообщили представители компании «АльфаСтрахование».

Договор покрывает все наиболее актуальные риски, включая повреждение или утрату роботов-уборщиков, например, в результате пожара, умышленного причинения вреда или повреждений при перевозке. Также застрахована ответственность перед третьими лицами. Например, если робот при уборке разбил витрину или повредил другое имущество.

«Роботы становятся все более популярными для различных целей: в логистике, для уборки, погрузки на складах, доставки. Мы видим спрос на страхование в этой сфере, поэтому активно развиваем направление страхования роботизированной техники. «АльфаСтрахование» обладает опытом внедрения инновационных продуктов и адаптации их под требования современных технологий и разрабатывает индивидуальные страховые решения для защиты интересов бизнеса в этой сфере», – сказал Иван Константинов, заместитель директора филиала - руководитель блока корпоративных продаж Челябинского филиала «АльфаСтрахование».

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