Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

ORS получила лицензию на работы с криптографическими средствами защиты информации

Компания ORS, российский разработчик ИТ-решений для авиационной отрасли, получила лицензию Федеральной службы безопасности на выполнение работ с шифровальными (криптографическими) средствами защиты информации. Это позволяет ORS оказывать клиентам — авиакомпаниям, аэропортам и тревел-агентствам — услуги по разработке, внедрению и сопровождению защищенных информационных систем, соответствующих требованиям российского законодательства и стандартам ГОСТа.

На фоне роста числа и сложности кибератак наличие такой лицензии даёт клиентам ORS дополнительные гарантии безопасности и позволяет существенно снизить риски — как финансовые, так и репутационные.

По факту получения лицензии ORS интегрировала сертифицированный модуль программного шифрования Signal-COM GOST Engine 1.2 в инфраструктуру платформы ORS PSS. Это позволило обеспечить шифрование данных на всех ключевых участках системы, защитить серверные ключи и реализовать TLS-подключения с использованием современных криптоалгоритмов.

Александр Корзун, руководитель отдела информационной безопасности ORS, отметил: «Сегодня существуют два подхода к защите данных — аппаратный и программный. Мы выбрали программный, так как он обеспечивает гибкость, адаптивность к новым угрозам и требованиям, быструю интеграцию, низкую нагрузку на инфраструктуру и экономичность. Это решение позволяет нашим клиентам эффективно защищать свои системы, минимизировать риски утечек, оперативно реагировать на возникающие угрозы и новые законодательные требования».

Компания ORS последовательно наращивает компетенции в области кибербезопасности, активно взаимодействуя с ключевыми игроками отрасли и профильными регуляторами, включая ФСТЭК и НКЦКИ. Развитие этого направления и выстраивание диалога между авиационной отраслью и государством входит в стратегические приоритеты компании.

Александр Сизинцев, генеральный директор ORS, сказал: «Получение лицензии Федеральной службы безопасности — важный шаг, направленный на защиту интересов наших клиентов. Мы гарантируем, что решения ORS соответствуют актуальным требованиям законодательства и помогают авиакомпаниям, аэропортам и агентствам эффективно защищать персональные данные и критически важную информацию».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Знаменитый хостинг ПО SourceForge под видом пиратского MS Office раздает трояны и криптомайнеры. Под ударом российские пользователи

Microsoft жестоко отомстит тем, кто не устанавливает обновления. Пользователям грозят блокировки ПО

Хакеры больше года перехватывали и читали письма сотни банковских регуляторов США

Любимейший мессенджер россиян испещрен дырами. WhatsApp* тайно загружает и запускает вредоносное ПО

Десятибалльный шторм: Уязвимость в Apache Parquet угрожает Google и Amazon

Украинский хакер взламывал корпорации, прикрываясь поиском «дыр» в Windows. Его сдал ChatGPT

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще