Архиватор ARZip совместим с операционной системой «ОСнова»

Российские разработчики ARinteg и АО «НППКТ» подтвердили совместимость архиватора ARZip с отечественной операционной системой общего назначения «ОСнова». Компании провели испытания, которые показали, что архиватор ARZip корректно работает на ОСОН «ОСнова». Результаты успешных испытаний зафиксированы в протоколе тестирования и подтверждены двусторонним сертификатом совместимости. Об этом CNews сообщили представители ARinteg.

На сегодня уже более чем трем миллионам пользователей шести наиболее популярных отечественных операционных систем, включая ОСОН «ОСнова», доступен архиватор ARZip. Это решение уникально тем, что обладает функциональностью противодействия утечкам данных и наделяет DLP-систему cпособностью автоматически контролировать запароленные архивы, тем самым исключает утечку через них из компании конфиденциальной информации. В результате функционал DLP используется на 100%. Служба информационной безопасности может задействовать высвободившиеся с проверки архивных фалов ресурсы в решении других задач. Таким образом, ARZip позволяет компаниям не только решить для себя задачу по импортозамещению офисного ПО, но и усилить свою информационную безопасность.

«Мы выступаем за то, чтобы уникальные отечественные разработки становились доступны абсолютному большинству пользователей ведущих отечественных операционных систем, — сказал коммерческий директор ARinteg Дмитрий Слободенюк. — Со своей стороны продолжаем развивать наш продукт, проводить новые интеграции с ведущими DLP-системами».

«Подтверждение совместимости наших продуктов — важный шаг в борьбе с угрозой утечки данных. Пользователи «ОСнова» получают гарантированно стабильные и безопасные решения, полностью соответствующие требованиям российского рынка и предоставляющие наиболее эффективные возможности для защиты своих данных», — сказал Андрей Шор, заместитель генерального директора АО «НППКТ» по развитию.

Архиватор ARZip включен в реестр российского ПО № 15721. ARZip совмещает в себе возможности для работы с файловыми архивами с функциональностью противодействия утечкам данных благодаря совместной работе с наиболее распространенными российскими DLP-системами.

ARZip совместим с популярными архивными форматами, обеспечивает эффективность сжатия данных на уровне лучших мировых решений благодаря современным алгоритмам. Архиватор мультиязычен и легко переключается с одного языка на другой. При создании архивов в ARZip достаточно выбрать тип данных, которые сжимаются, и ARZip сам подберет наиболее эффективный метод сжатия.

Архиватор ARZip внедрен на предприятиях различных отраслей экономики: энергетических, строительных компаниях, на промышленных предприятиях и в медицинских организациях.

Операционная система «ОСнова» — отечественная операционная система, предназначенная для рабочих станций и серверов. ОС разработана с учетом требований безопасности, зарегистрирована в реестре Минцифры, сертифицирована ФСТЭК и ФСБ России.