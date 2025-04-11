В I квартале 2025 г. на телеком, финансовую сферу и государственный сектор обрушилась лавина DDoS-атак

Компания StormWall проанализировала DDoS-атаки в России по итогам I квартала 2025 г. По результатам исследования было выявлено, что больше всего DDoS-атак в данном периоде было направлено на телеком (28% от общего количества атак), финансовую сферу (21% ) и государственный сектор (16%). Для анализа были использованы данные клиентов StormWall. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

Телекоммуникационная сфера уже в течение долгого времени остается одной из самых атакуемых отраслей в России. В 2024 г. злоумышленники активно запускали разрушительные атаки на телеком-компании по всей России, причинив значительный ущерб организациям. В I квартале 2025 г. атаки на телеком-сферу продолжились. По данным StormWall, атаки на данную отрасль могли быть организованы как политически мотивированными хактивистами, так и обычными хакерами, которые стремились к коммерческой выгоде. Для хактивистов телеком стал главной мишенью из-за высокой эффективности атак.

Финансовая сфера в России часто бывает под ударом. В I квартале 2025 г. хакеры снова заставили поволноваться финансовые компании и их клиентов. В начале 2025 г. злоумышленники запустили серию атак на российские банки, в результате чего у клиентов организаций могли возникнуть проблемы с использованием банковских приложений.

Злоумышленники по-прежнему активно атакуют государственный сектор. В основном, атаки на данную отрасль в I квартале 2025 г. были запущены политически мотивированными хактивистами, которые стремились помешать полноценной работе ряда государственных организаций. В результате атак сайты некоторых госкомпаний были недоступны в течение нескольких часов, однако в дальнейшем проблемы были устранены.

Аналитики StormWall также выявили другие сферы, пострадавшие от DDoS-атак в I квартале 2025 г. в России. Важными целями хакеров стали ритейл (14% от общего числа атак), развлекательная сфера (9%) и нефтегазовая отрасль (7%). На остальные индустрии пришлось 5%.

В основном DDoS-атаки на ритейл и развлекательную сферу были организованы хакерами с целью вымогательства и шантажа. Особенно много киберинцидентов было зафиксировано во время празднования Женского дня 8 марта. В этот период число атак на интернет-магазины выросло в 3,5 раза. Развлекательная сфера стала мишенью киберпреступников во время новогодних каникул в январе этого года. Особенно сильно пострадали онлайн-кинотеатры, стриминговые сервисы и игровые компании. Массовые атаки на нефтегазовую отрасль были запущены хактивистами после введения санкций против российского нефтегазового сектора.

Эксперты StormWall также определили, в каких индустриях рост числа DDoS-атак достиг максимальных значений. По данным специалистов компании, количество атак в I квартале 2025 г. выросло в телеком-сфере на 71%, в нефтегазовой отрасли на 48% и в финансовой отрасли на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост атак на госсектор составил 29%, на ритейл 22%, а на развлекательную сферу 12%. Рост атак на другие отрасли был незначительным.

«В начале года хакеры часто выбирают в качестве своих целей ритейл и развлекательную сферу, поэтому всплеск атак на эти отрасли был ожидаем. Что касается телеком-сферы, то мы видим, что интерес хакеров к этой отрасли до сих пор не упал. Скорее всего, злоумышленники будут атаковать телеком-компании в течение всего 2025 г. Атаки на нефтегазовую сферу произошли на фоне введения санкций, это неприятная ситуация, но большинство российских нефтегазовых компаний имеют надежную защиту от атак любой сложности», - отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.