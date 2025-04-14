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Новая российская система RockITNet поможет компаниям повысить эффективность управления сетью

Компания «К2Тех» анонсировала запуск RockITNet – нового российского решения для регулярного автоматического аудита сетевой инфраструктуры. Система автоматически сканирует и собирает данные о сетевом оборудовании и помогает устранить неисправности. Решение ориентировано на средние и крупные компании, имеющие более 100 сетевых устройств в инфраструктуре. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Сегодня большинство компаний имеют неоднородную структуру сети, которая объединяет решения нескольких вендоров с разным подходом к настройкам и эксплуатации. Такой инфраструктурой сложно управлять, поддерживать в актуальном состоянии данные о настройках оборудования и ПО и реагировать на инциденты. Кроме того, «ручная» эксплуатация сети, которая распространена во многих компаниях, зачастую приводит к потере данных.

В ответ на эти проблемы «К2Тех» разработала RockITNet - российскую систему управления сетевой инфраструктурой. Решение предназначено для регулярного автоматического аудита сетевой инфраструктуры, формирования отчетов состояния оборудования и управления его конфигурациями. Система автоматически сканирует и собирает данные о сетевом оборудовании, анализирует состояние протоколов, портовую емкость, IP-адреса, VLAN, версии ПО, проверяет конфигурации на соответствие стандартам информационной безопасности.

Система состоит из нескольких модулей, которые можно использовать и настраивать в зависимости от потребностей компании: мониторинг событий, управление конфигурациями, инвентаризация устройств, управление IP-адресами, инициализация устройств (ZTP), состояние сетевого оборудования, а также модуль отображения и взаимодействия, который визуализирует параметры и объединяет остальные модули.

Решение подойдет средним и крупным компаниям с более 100 сетевых устройств в инфраструктуре и будет особенно актуально для территориально-распределенных сетей, сферы ритейла, финсектора, транспортных и промышленных организаций и других отраслей, где сбои и простои сетевой инфраструктуры оказывают критическое влияние на бизнес.

«Мы делаем много проектов на сетевой инфраструктуре крупных компаний и видим типичные проблемы, с которыми сталкиваются заказчики. Все еще многие управляют сетью вручную, используют Eхcel для хранения данных, не уделяют внимания вопросам сетевого харденинга, что часто ведет к утрате информации о сети и зависимости компании от человеческого фактора. Система RockITNet автоматизирует эти процессы и упрощает эксплуатацию мультивендорной сети, обеспечивает ее стабильную предсказуемую работу и помогает минимизировать риски сетевых инцидентов. По сути, заказчик получает «цифровой слепок сети», независимый от человека», – отметил эксперт по сетевым решениям компании «К2Тех» Александр Бледных.

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