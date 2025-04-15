«ДоксВижн» и «Эвритег» объявляют о технологическом партнерстве

«ДоксВижн», вендор отечественной CSP-платформы Docsvision, и российский разработчик средств защиты чувствительных данных от утечек «Эвритег» подписали соглашение о технологическом партнерстве. Компании планируют интегрировать свои решения, совместно тестировать программные продукты и обмениваться опытом в области разработки ПО. Об этом CNews сообщили представители «ДоксВижн».

Старт сотрудничеству двух компаний дала интеграция решения «Система конфиденциального документооборота» на платформе Docsvision (СКД) с «Эвритег Модуль для СЭД». СКД представляет собой специализированную СЭД, которая работает в выделенном защищенном контуре организации и обеспечивает обработку электронных и бумажных конфиденциальных документов.

Интеграция решений «ДоксВижн» и «Эвритег» позволяет защитить организацию от несанкционированного распространения конфиденциальных данных. При обращении пользователя к документу в СКД (например, при предпросмотре или скачивании) система автоматически маркирует файл с использованием технологии «Эвритег». Маркировка невидима для пользователя и уникальна для каждой копии. В случае утечки специальный «Модуль экспертизы» позволяет точно установить ее источник – даже если речь идет о попавшем в открытый доступ фрагменте документа в распечатанном виде, на фотографии или скриншоте.

«Партнерство с одним из ведущих отечественных разработчиков средств защиты от утечек – это новые возможности для развития нашей экосистемы продуктов. Для защиты от несанкционированного доступа на платформе Docsvision реализованы несколько способов аутентификации пользователей, в том числе через ЕСИА, и три модели безопасности – ролевая, мандатная и дискреционная. Однако в последние годы в России растет доля утечек информации, вызванных действиями внутренних нарушителей, – отметил эксперт по продукту компании «ДоксВижн» Алексей Рождественский. – Интеграция нашего решения для конфиденциального документооборота с разработкой от «Эвритег» не только поможет установить виновного, если инцидент все же случится, но и послужит превентивной защитой. Когда сотрудники знают, что организация может отследить источник любой утечки, отношение к правилам ИБ меняется».

«Интеграция решений «Эвритег» и «ДоксВижн» является одним из примеров реализации превентивных мер информационной безопасности на самом раннем этапе взаимодействия с документами, – сказал совладелец и генеральный директор «Эвритег» Сергей Тимошенко. – «Модуль для СЭД» не просто позволяет выявить факт утечки, но и точно определить, кто именно стал ее источником. Это снижает риски как умышленных, так и случайных нарушений. Если сотрудник знает, что каждое его действие с документом фиксируется системой, он будет намного внимательнее и осторожнее. Такая прозрачность повышает ответственность и помогает выстраивать сильную культуру информационной безопасности в компании».