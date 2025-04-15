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Fuzzy Logic Labs вывела на рынок новое умное решение для анализа и управления рисками в сфере криптовалютных операций

Fuzzy Logic Labs (дочерняя компания «Ростелекома») и «Шард» объявляют о запуске нового интеллектуального продукта, предназначенного для анализа и управления рисками в сфере криптовалютных операций. Решение «Криптокомплаенс» позволяет пользователям оценивать риски, связанные с криптотранзакциями, и принимать обоснованные решения для предотвращения отмывания денег и других финансовых нарушений.

Криптовалютные операции требуют особого внимания к обеспечению безопасности и прозрачности — даже при отсутствии явных признаков криминальной деятельности необходима тщательная проверка контрагентов. Для оценки рисков «Криптокомплаенс» использует технологии анализа данных и машинного обучения. Решение проверяет кошельки и реквизиты контрагентов на наличие подозрительной активности, анализирует историю операций и выявляет потенциальные угрозы. Пользователи системы могут пройти короткий тест, чтобы определить частоту проведения AML-проверок и оценить, связанные с их криптооперациями.

Валерий Голубев, технический директор Fuzzy Logic Labs, сказал: «Криптокомплаенс — это важный шаг в развитии инструментов для обеспечения безопасности криптоопераций. Мы стремимся предоставить нашим клиентам надежные решения, которые помогут им минимизировать риски взаимодействия с недобросовестными контрагентами и соответствовать требованиям регуляторов».

Отсутствие централизованного контроля и анонимность транзакций создают возможности для мошенничества, отмывания денег и финансирования незаконной деятельности. Участие в сомнительных операциях влечет за собой не только прямые финансовые потери, но и репутационные издержки, а также юридическую ответственность.

Федор Иванов, директор по аналитике компании «Шард», отметил: «С ростом популярности криптовалют увеличивается и количество мошеннических схем, связанных с их использованием. “Криптокомплаенс” предлагает инновационный подход к решению этой проблемы, сочетая в себе высокую точность анализа, простоту использования и соответствие международным стандартам AML».

Дмитрий Рейдман, руководитель бизнес-кластера «Ростелеком Х.Технологии», сказал: «Криптовалюты, несмотря на их растущую популярность, остаются рискованной сферой финансовой деятельности. Запуск продукта “Криптокомплаенс” — это еще один шаг в укреплении нашей позиции как лидера в области цифровой безопасности. Мы продолжаем развивать решения, которые помогают бизнесу и частным пользователям защищать свои активы и соответствовать современным требованиям регуляторов. Этот продукт особенно актуален в условиях растущего объема криптоопераций и связанных с ними рисков».

Аналитические инструменты для мониторинга криптовалютных транзакций и выявления рисков помогают бизнесу и частным лицам соблюдать нормы законодательства, обеспечивать безопасность взаимодействия и предотвращать участие в незаконных финансовых схемах.

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