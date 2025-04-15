«Сетевая Академия Ланит» — авторизованный учебный партнер «Киберпротекта»

«Сетевая Академия Ланит» объявляет о сотрудничестве с российским разработчиком систем резервного копирования, защиты от утечки данных и инфраструктурного программного обеспечения «Киберпротект». Учебный центр стал авторизованным партнером компании и представляет рынку специально созданный и утвержденный вендором курс «Администрирование Кибер Бэкап». Об этом CNews сообщили представители «Сетевой Академии Ланит».

Программа обучения рассчитана на 40 академических часов (пять дней). Участники изучат установку и настройку системы, управление серверными компонентами, а также освоят ключевые операции по резервному копированию и восстановлению данных. Каждый раздел курса сопровождается лабораторной частью.

Слушатели выполнят настройку управляющих серверов, подключение хранилищ, установку агентов для разного ПО. Особое внимание уделяется интеграции с популярными отечественными платформами (PostgreSQL, MariaDB/MySQL и др.), что делает курс актуальным в условиях импортозамещения.