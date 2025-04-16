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В I квартале 2025 г. почти каждый второй россиянин столкнулся с «традиционным» телефонным мошенничеством

По данным Kaspersky Who Calls, за I квартал 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. доля российских пользователей, столкнувшихся с классическими звонками с подозрением на мошенничество с неизвестных номеров, выросла почти на 3% и составила 43%. Данные получены с помощью анонимизированной статистики приложения Kaspersky Who Calls за январь-март 2024 г. и январь-март 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В то же время доля клиентов приложения «Лаборатории Касперского», которым приходили вызовы от злоумышленников в W******p, увеличилась в 3,5 раза. Данные получены с помощью анонимизированной статистики приложения Kaspersky Who Calls среди пользователей, у которых настроена обработка звонков в W******p, за январь-март 2024 г. и январь-март 2025 г.

Специалисты обращают внимание — несмотря на то что векторы атак меняются, неизменным остается применение методов социальной инженерии в схемах обмана.

«В большинстве случаев сегодня злоумышленники стремятся связаться с пользователем в мессенджере: звонят, установив вместо ника набор цифр, повторяющих номер официальных организаций, пишут, имитируя информационную рассылку, или присылают голосовое сообщение якобы от знакомых. Поэтому крайне важно с осторожностью реагировать на полученную таким образом информацию, ведь телефонные мошенники используют множество легенд и приемов. Чтобы убедить жертву выполнить необходимые им действия, атакующие присылают дипфейки, вредоносное ПО под видом полезных приложений, представляются сотрудниками операторов связи, органов власти, работодателей, образовательных учреждений», — сказал Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского».

«В состоянии стресса из-за избыточного потока информации человек ищет безопасность, чтобы успокоиться. Но фигурой, которая обещает эту безопасность, может оказаться мошенник. Не все люди вооружены знаниями о том, какие существуют «красные флаги». Среди них, помимо эффекта неожиданности, могут быть также формирование ощущения срочности, сжатых сроков, необходимости прямо сейчас что-либо предпринять, предложение слишком выгодных сделок, невероятные истории, давление на ценностные установки фразами вроде «только вы нам можете помочь». Вместе с этим злоумышленники применяют трансовые техники — «погружают» жертву в состояние, при котором она сосредоточена только на внутренних переживаниях, а внешние обстоятельства отходят на второй план», — сказала Дарья Яушева, клинический психолог медицинской компании «СберЗдоровье».

Для защиты от телефонного мошенничества специалисты рекомендуют при малейших сомнениях завершать телефонный разговор и не перезванивать на номер, с которого поступил подозрительный звонок, не сообщать коды из SMS и push-уведомлений посторонним, использовать специальные решения — определители номеров, которые подскажут, поступали ли на входящий номер жалобы на спам или мошенничество, например Kaspersky Who Calls. Также важным является умение безапелляционно говорить «нет» и развитие критического мышления.

«Однако если человек все же стал жертвой мошенников, скорее всего, его будут сопровождать тревога, вина, печаль, гнев, — это нормально. Разные переживания могут возникать на протяжении длительного времени, вплоть до нескольких недель или месяцев. Важно дать себе отгоревать потерю: не отворачиваться от чувств, а осознать их и прожить, не критиковать себя, а поддержать. Многим помогает фраза „хорошо, что деньгами” или „могло быть и хуже”. Когда появится более устойчивое состояние, можно проанализировать ситуацию и создать свою систему правил безопасности. Не стоит и позволять близким на себя давить — никто не выбирает быть жертвой мошенника», — сказала Дарья Яушева.

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