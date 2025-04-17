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ФСТЭК России согласовал обновление программного обеспечения Avanpost IDM 7.7.0

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) завершила процедуру согласования обновления сертифицированного средства защиты информации Avanpost IDM. Avanpost IDM версии 7.7.0 соответствует требованиям Приказа ФСТЭК России № 76 от 2 июня 2020 г. по четвертому уровню доверия и требованиям технических условий, что подтверждается сертификатом № 3765 от 30 июня 2017 г. Об этом CNews сообщили представители Avanpost.

Новая сертифицированная версия отличается обновленным интерфейсом, расширенным составом функций безопасности (в том числе реализованными усилениями для имеющихся мер защиты), обновленным технологическим стеком, увеличением производительности, а также расширением функциональных возможностей в части развития бизнес-процессов, логирования их этапов, совершенствования ролевой модели и политик управления доступом.

Евгений Галкин, директор по кибербезопасности и криптографии Avanpost: «Обновленная версия Avanpost IDM продолжает соответствовать требованиям регулятора в полном объеме, что очень важно для нас, как для разработчика средств защиты информации. Решение ФСТЭК стало очередным подтверждением того, что мы движемся в правильном направлении — сочетаем инновации продуктов с требованиями регуляторов и запросами рынка. Обеспечение безопасности – это непрерывный процесс, и мы намерены и дальше инвестировать в развитие как наших технологий, так и методологий их создания. Например, в ближайшее время мы планируем сертифицировать наш процесс безопасной разработки на соответствие обновленным стандартам».

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