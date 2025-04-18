Академия UserGate в составе экосистемы UserGate SUMMA развивает культуру безопасности на российском ИТ-ландшафте

UserGate расширяет и обновляет свою экосистему UserGate SUMMA: теперь компания будет обеспечивать информационную безопасность с помощью комплекса защитных мер. Одной из них — наряду с продуктами, технологиями и ИБ сервисами — выступает Академия UserGate, флагман образовательных инициатив компании. Академия UserGate не только вносит вклад в надежность защиты данных за счет повышения квалификации специалистов, но и помогает решать актуальную проблему кадрового дефицита. Об этом CNews сообщили представители UserGate.

По данным Минцифры, нехватка кадров в ИТ-отрасли достигает 700 тыс. человек, а по оценкам бизнеса этот показатель еще выше и составляет 1 млн человек. Особенно остро ощущается дефицит специалистов по кибербезопасности, DevOps и искусственному интеллекту. Это связано с влиянием целого ряда факторов: демографический кризис, стремительное развитие технологий, отток квалифицированных специалистов за рубеж, а также масштабный переход на отечественное ПО, требующий дополнительной экспертизы и кадровых ресурсов. Российские вузы не успевают компенсировать эту нехватку, а их программы отстают от темпов, с которыми меняется ИТ-ландшафт. К тому же выпускникам, несмотря на серьезную теоретическую базу, не хватает практического опыта.

«Миссия Академии UserGate — не просто готовить качественные кадры для российского ИТ-рынка, а формировать на нем культуру информационной безопасности в целом. Мы уделяем повышенное внимание работе на этом направлении: сотрудничаем с вузами, делимся знаниями с нашими партнерами и постоянно повышаем собственную экспертизу, — сказала Маргарита Зайцева, директор Академии UserGate. — Вся наша деятельность направлена на стимулирование изучения нашего продукта. Эффект можно измерить количеством специалистов, которые обучаются по нашим программам. Сейчас это почти три тысячи человек. Это обучающиеся, которые изучали в том или ином объеме наше решение в своих учебных заведениях или авторизованных учебных центрах. Среди них есть студенты, которые пишут дипломы по продуктам UserGate. Мы понимаем, что это игра в долгую. Но и UserGate здесь давно и надолго. Мы вкладываем в развитие молодых специалистов, которые потом придут работать к нам. Либо будут работать с нашим решением у наших партнеров или клиентов. И мы планируем только наращивать обороты и развивать обучающие программы».

Справиться с этими вызовами помогает Академия UserGate. Благодаря сотрудничеству вендора и лучших вузов страны на кадровом рынке появляется все больше грамотных IT-специалистов, способных включиться в реальные проекты еще на студенческой скамье. В 2023 г. Академия запустила программу UserGate Educational Partnership, направленную на поддержку учебных заведений. Студентам участвующих в них вузов предоставляется полный учебно-методический комплекс по программам UserGate.

Академия UserGate сотрудничает более чем с 40 российскими вузами. Силами Академии открываются совместные классы, ведется разработка, проходит обучение и консультирование преподавателей, создаются лабораторные стенды. Академия UserGate регулярно проводит олимпиады, чемпионаты, хакатоны, мастер-классы. Учащиеся вузов получают возможность проходить практики и стажировки в компании. В Академии также действует стипендиальная программа и бесплатная сертификация для студентов.

Сертификацию в Академии UserGate могут пройти не только студенты — она доступна для всех, кто хочет повысить и подтвердить свою квалификацию. Практика показывает, что производительность сертифицированных сотрудников в среднем на 20% выше. При этом, согласно исследованиям IBM и Gartner, обучение и сертификация по информационной безопасности помогают компаниям сэкономить миллионы долларов. Сертификацию в Академии можно пройти как в очном, так и в заочном формате — 49 из 89 претендентов успешно сдали экзамен и получили сертификаты государственного образца. В общей сложности за все время существования Академии обучение по различным ее программам прошли более 4500 человек.

«Факультет прикладной информатики университета ИТМО осуществляет продуктивное сотрудничество с компанией UserGate в рамках подготовки магистров по направлению «Программирование и инфокоммуникации». Взаимодействие с UserGate позволяет факультету интегрировать в учебный процесс современные подходы к обучению в области информационной безопасности, что является критически важным аспектом подготовки квалифицированных специалистов в области разработки и проектирования крупных IT-систем. Особую ценность для нас представляет доступ наших студентов к методическим материалам, разработанным на основе промышленного опыта компании UserGate, а также к передовым отраслевым решениям в области обеспечения информационной безопасности и управления доступом. Следует упомянуть наше сотрудничество в научно-исследовательской деятельности, направленное на развитие и совершенствование технологий и образовательных программ. – сказал заместитель декана, старший преподаватель факультета прикладной информатики ИТМО Артем Береснев.

«Колледж №8 им. Павлова (г. Москва) выражает глубокую благодарность компании UserGate и отделу образовательных проектов, за постоянное и продуктивное сотрудничество. Мы ценим внимание вендора к деталям, оперативность в решении вопросов и готовность к диалогу. Вместе нам удалось достичь значимых результатов, и это стало возможным благодаря вашему вкладу, энергии и энтузиазму. Мы верим, что наше партнерство будет и дальше приносить пользу обеим сторонам и поможет реализовать еще больше интересных проектов», – сказал преподаватель СПО ГАПОУ ПК №8 им. И.Ф. Павлова Владимир Исаков.