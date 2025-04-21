«К2Тех» и «К2 Кибербезопасность» запустили услугу по защите от вирусов-шифровальщиков

«К2Тех» и «К2 Кибербезопасность» запустили комплексную услугу по защите от вирусов-шифровальщиков, которые стали одной из главных угроз потери данных и остановки критичных процессов в организациях любых размеров и отраслей. Для борьбы с ними компании объединили свой опыт и выделили команду из более чем 80 специалистов с сертификатами ведущих производителей ПО и средств защиты информации. Главная цель — помочь бизнесу не только снизить риски проникновения вируса-шифровальщика в ИТ-инфраструктуру, но и минимизировать последствия уже произошедшего инцидента. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Для организаций, которые стремятся снизить бизнес-риски, в том числе финансовые потери, предусмотрен комплексный подход — от аудита текущего уровня кибербезопасности и готовности организации к противостоянию атакам шифровальщиков (в т.ч. с использованием пентестов) до формирования дорожной карты по совершенствованию ИТ-инфраструктуры и внедрения средств защиты информации с прогнозируемым бюджетом. А также круглосуточный мониторинг и реагирование на инциденты — подключение к Центру мониторинга кибербезопасности (SOC) в защищенном облаке, соответствующем требованиям ИБ-регуляторов. Комплекс работ разрабатывается индивидуально под каждого клиента.

Те компании, где инцидент уже произошел, могут обратиться за экстренной помощью — первичная оценка последствий атаки и консультация по плану их устранения проводятся в кратчайшие сроки и на бесплатной основе. После этого команда экспертов поможет заказчику восстановить ИТ-инфраструктуру, минимизировать ущерб и проведет расследование инцидента для снижения риска повторного заражения шифровальщиком.

«Последние три года к нам все чаще обращаются за восстановлением ИТ-инфраструктуры после атак вирусов-шифровальщиков, которые становятся только активнее. Зачастую злоумышленники используют их не только для получения выгоды, но для целенаправленного ущерба конкретной организации. Утечки данных и остановка критичных сервисов — это угроза для устойчивости всей компании. Поэтому цель нашей услуги — не только помочь уже пострадавшим от вируса, но заранее повысить уровень киберзащиты заказчиков, чтобы предотвратить возможные финансовые и репутационные потери», — сказал Сергей Верченов, Руководитель практики инфраструктурного консалтинга в «К2Тех».

«Мы видим, что с каждым годом российские компании все осознаннее относятся к вопросам информационной безопасности. При этом количество кибератак продолжает расти, а требования законодательства — ужесточаться. Бизнесу становится все труднее самостоятельно быстро реагировать на новые угрозы, в том числе и из-за нехватки опытных ИБ-специалистов — даже в 55% корпораций за киберзащиту продолжает отвечать ИТ-отдел. Поэтому мы решили предложить новую комплексную услугу, которая поможет снизить риски и минимизировать последствия атак даже тем, у кого нет собственного ИБ-подразделения», — сказала Ольга Трофимова, Руководитель направления консалтинга в «К2 Кибербезопасность».