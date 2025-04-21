«Лаборатория Касперского» и «Турбо» обеспечат высокую защиту бизнес-приложений

«Лаборатория Касперского» и «Консист Бизнес Групп», вендор российских информационных систем «Турбо» (входит в портфель ИТ-холдинга Lansoft), завершили тестирование своих продуктов на совместимость. Kaspersky Mobile Security Software Development Kit был встроен в мобильное решение от разработчика. Также подтверждена работа с платформой «Турбо» приложения Kaspersky Endpoint Security для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Консист Бизнес Групп».

По данным аналитического отчета «Лаборатории Касперского», в 2024 г. с критичными инцидентами чаще всего сталкивались организации из сферы ИТ, промышленности и госсектора. Чтобы минимизировать риск потери корпоративной информации, специалисты компании рекомендуют проводить регулярный аудит безопасности для своевременного поиска уязвимостей. Также необходимо использовать современные защитные решения. Одним из таких инструментов, обеспечивающих базовую защиту рабочих мест и инфраструктуры, является Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (KESB).

«Консист Бизнес Групп», разработчик российской информационной платформы «Турбо», в 2024 г. увеличил инвестиции в кибербезопасность на 80%. Обеспечение совместимости с решениями «Лаборатории Касперского» стало логичным шагом развития этого направления. Возможности высокой защиты доступны для различных вариантов использования «Турбо» (нативный клиент, веб- и мобильное приложения) и применимы для всей линейки решений вендора.

По информации «Лаборатории Касперского», за 2024 г. в России было зафиксировано почти 2 млрд кибератак. При этом аналитики отмечают серьезный рост числа угроз, направленных на мобильные устройства с операционной системой Android - таких инцидентов стало на 12% больше, чем в 2023 г. Для интеграции многоуровневой системы защиты в мобильные приложения «Лаборатория Касперского» предлагает использовать инструментарий Kaspersky Mobile Security Software Development Kit (SDK). В рамках совместного тестирования со специалистами «Консист Бизнес Групп» решение добавлено в мобильный клиент «Турбо». Это обеспечило безопасность от киберугроз для пользователей, применяющих в работе носимые устройства.

Владимир Тарасенко, коммерческий директор «Турбо» в «Консист Бизнес Групп»: «Мы рады подтвердить совместимость продуктов «Турбо» и «Лаборатории Касперского». Интеграция решений обеспечит максимальную защиту систем «Турбо» и сохранность информации наших клиентов. Возможность предлагать максимально безопасные приложения класса ERP, EAM, EPM имеет важное значение для нас как для вендора ПО, а партнерство с «Лабораторией Касперского» – один из стратегических шагов в развитии линейки «Турбо».

Андрей Савченко, руководитель управления технологического лицензирования в «Лаборатории Касперского»: «Применение Kaspersky Mobile Security SDK в мобильном приложении «Турбо» и подтвержденная работа Kaspersky Endpoint Security для бизнеса с платформой «Турбо» позволяют повысить уровень защиты корпоративных систем. Такое сотрудничество – отличный пример синергии передовых технологий кибербезопасности и отечественных ИТ-решений, обеспечивающих бизнесу надежность и устойчивость к современным киберугрозам».