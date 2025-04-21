Мошенники создают фейковые инвестиционные платформы якобы от создателей WhatsApp*

Эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA обнаружили фейковый сайт инвестиционной платформы якобы от создателей мессенджера WhatsApp*. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Фишинговый сайт предлагает пользователям получить доступ к платформе под названием WhatsApp* AI, которая обещает заработок от 14 тыс. евро в месяц. По легенде злоумышленников, платформа представляет собой «новое решение для автоматической торговли акциями через популярный мессенджер». ИИ-система платформы якобы сама анализирует рынок и позволяет получать прибыль без личного участия – достаточно только оставить персональные данные и внести денежные средства за доступ. Разумеется, после оплаты деньги остаются у мошенников, а сама жертва не получает никакой прибыли.

Примечательно, что злоумышленники не только используют бренд всемирно известного мессенджера, но и за деньги обещают предоставить пропуск, действующий только 24 ч – если не зайти на платформу в течение первых суток, то он якобы будет аннулирован. Название несуществующей платформы WhatsApp* AI, в свою очередь, отсылает к Meta* AI – реальному ИИ-помощнику в приложении, который был представлен общественности еще в 2024 . Такое «совпадение» действительно может ввести жертв в заблуждение и оставить их без денег.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» рекомендуют: пользоваться исключительно официальными ресурсами (и проверять их точный адрес через поисковик); не переводить денежные средства незнакомым людям и не оплачивать товары/услуги на непроверенных сайтах; не предоставлять личные данные, включая логины и пароли от социальных сетей и мессенджеров, а также коды двухфакторной аутентификации на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также в разговоре с незнакомыми людьми; использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.

* Принадлежит компании Meta, организации, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России.