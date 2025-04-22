Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

Цифровыми ключами «Ростелекома» пользуются более 3500 семей Тюменской области

Более 3500 семей Тюменской области пользуются сервисами платформы «Ростелеком Ключ». Специалисты провайдера смонтировали в регионе 39 умных домофонов, установили 261 камеру видеонаблюдения на фасадах и в подъездах многоэтажек и 11 шлагбаумов на въездах во дворы, из них два с распознанием автомобильных номеров. В общей сложности цифровыми устройствами оснащено 22 многоквартирных дома областного центра и города Тобольска. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Ростелеком Ключ» объединяет комплекс цифровых решений: видеонаблюдение, домофоны, систему контроля и управления доступом, счетчики и шлагбаумы. Регулируются услуги через мобильное приложение или в личном кабинете на сайте провайдера. Например, в случае с умным домофоном пользователь может сгенерировать одноразовый код доступа в подъезд для гостя, курьера или репетитора. Цифровое решение настроено на прием аудио- и видеовызовов, дистанционное открытие дверей в один клик, фотофиксацию всех посещений и архивацию данных. А умный шлагбаум позволяет контролировать и управлять доступом во двор. Причем открывать и закрывать устройство можно из любой точки страны, где есть интернет. Сервис связан с системой видеонаблюдения и регистрирует все въезжающие автомобили.

Пользователями платформы «Ростелеком Ключ» в Тюмени стали и жители ЖК «Онегин. Дом у озера», расположенного в районе Новая Тура. Открыть подъездную дверь в дом с цифровой начинкой жильцы теперь могут с помощью смартфона. Независимо от местонахождения владельца квартирына отдыхе, работе или в магазине — при звонке в домофон хозяин получает видеоизображение на экран своего девайса и может дистанционно отворить дверь. За территорией жилого комплекса наблюдают 113 камер. Данные с них доступны всем жильцам, использующим приложение «Ростелеком Ключ» в своем смартфоне.

Владислав Логинов, коммерческий директор группы компаний «СтоунСтрой»: «Жилой комплекс "Онегин. Дом у озера" — это современный квартал для тех, кто стремится к спокойной и уединенной жизни и одновременно хочет сохранить близость к центру города. Мы полностью завершили строительство объекта в конце прошлого года и сейчас уделяем особое внимание безопасности и удобству для наших жильцов. Вместе с "Ростелекомом” реализовали систему видеонаблюдения и бесключевого доступа в дом и уже видим результаты. Например, с помощью камер оперативно помогли жильцу найти утерянный велосипед ребенка — все решилось буквально за день. Такие технологии действительно работают: они не просто создают ощущение безопасности, а реально ее обеспечивают. Для нас важно, чтобы жители чувствовали, что о них заботятся».

Экосистему «Ростелеком Ключ» можно внедрить как в домах старого жилищного фонда, так и в новостройках, причем в масштабах целого микрорайона.

Дмитрий Пампушка, заместитель директора филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелекома»: «Миллион жильцов многоквартирных домов по всей стране уже используют платформу “Ростелеком Ключ”. Всю цифровую инфраструктуру специалисты прокладывают на этапе котлована. После сдачи объекта владельцы заезжают в дома с полным комплексом телекоммуникационных решений: от скоростного интернета до умных сервисов. Наибольшей популярностью у тюменцев пользуются камеры видеонаблюдения, за ними по количеству установок идут умные домофоны. Спрос на шлагбаумы с распознаванием регистрационных номеров также растет с каждым годом. Тренд на интеллектуальные дома продолжает укрепляться, отвечая запросам жителей Тюменской области на удобство и спокойствие».

Цифровой сервис «Ростелеком Ключ» — на 100% российское решение. Продукт входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

После обновления Windows 11 перестало запускаться ПО SAP

За пользователями Google Chrome шпионят десятки расширений, скачанных миллионы раз

Сотни миллионов людей в одночасье стали мишенями для хакеров. Виновата ОС Android

UserGate теперь не только NGFW, но и ИБ-услуги плюс образование

Северокорейские хакеры атакуют разработчиков на Python и JavaScript, подсовывая троян под видом соревновательного теста

По американским госконтрактам вместо опытных ИТ-шников удаленно работал неквалифицированный китаец

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще