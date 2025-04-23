Безопасность перевозок повысят за счет новых технологий и ИИ

Центр стратегических разработок (ЦСР) совместно с представителями транспортной и страховой отраслей, бизнесом, Минэкономразвития и Минтрансом разработали программу экспериментального правового режима, которая направлена на повышение безопасности перевозки пассажиров.

Эксперты предполагают внедрить и использовать цифровые инновации и искусственный интеллект для перевода всего цикла оформления перевозочных документов в цифровой формат. Это позволит вывести на новый уровень контроль и прозрачность прохождения техконтроля и предрейсовых медосмотров, оформление электронных путевых листов, ускорение процесса урегулирования страхового случая, повышение уровня безопасности.

По словам генерального директора Центра стратегических разработок Павла Смелова, «в качестве социально-экономических эффектов стоит выделить положительное влияние на показатели ряда национальных проектов и стратегий развития, повышение безопасности за счет контроля легальности, снижение аварийности, снижение стоимости поездки за счет 20-процентной экономии расходов перевозчиков благодаря цифровизации, уменьшения дефицита водителей и сокращения простоя автомобилей». «Важным эффектом станет повышение транспортной доступности в агломерациях и связности населенных пунктов за счет развития легальных и безопасных междугородних перевозок», — отметил Смелов.

Сейчас примерно 10 тыс. электронных путевых листов оформляется ежедневно водителями. Это лишь 1% от общей массы, в том числе бумажной. Перевод в цифру не только упростит процесс, но исключит выход на маршрут без путевых документов. Новый формат позволит водителю уже при нулевом километре оформить онлайн необходимый для осуществления деятельности в такси, а регуляторам контролировать перевозки.

По словам председателя общественного совета Минтранса Татьяны Горовой, «важна автоматическая синхронизация с государственной информационной системой электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД), оператором которой является Минтранс. Мы видим удобство предлагаемого цифрового профиля, ведь он содержит информацию об электронных путевых листах, данные о прохождении медицинского и технического осмотров — и все это синхронизируется в режиме онлайн». По ее мнению, глобально будущее российской транспортной системы заключается в развитии в том числе цифровизации.

Искусственный интеллект будет применяться для подсчета ущерба при ДТП. Нейросети за считанные минуты после анализа загруженных фотографий будут проводить анализ и расчет стоимости, и если пострадавшая сторона согласна с расчетами — получить выплату от страховой компании в моменте до 10 минут. Перевозчик таким образом решит проблему с простоем автомобилей.

Современные технологии также будут подбирать заказы для междугородних перевозок с прогнозом временных слотов на несколько дней вперед и соединять пассажиров с проверенными исполнителями.

По словам директора Департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимира Волошина, наблюдается рост заинтересованности бизнеса в применении экспериментальных правовых режимов. «С лета прошлого года к нам поступали запросы и обращения различных компаний и организаций относительно установления ЭПР в такси. Инициативы были хорошие, но разрозненные, — отметил Волошин. — Сегодня мы видим качественную, комплексную проработку со стороны экспертного сообщества и бизнеса, которая сможет существенным образом повлиять на безопасность, внедрить современные цифровые инновации в отрасль, снизить издержки перевозчиков, а также сделать процедуру урегулирования ДТП быстрой и удобной. Заявляется, что через 10 минут после ДТП страховая выплата поступит на счет; не потребуется, как сейчас, тратить много времени и сил».