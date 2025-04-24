Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков
|

RuSIEM и «Стахановец» заявили об интеграции продуктов

Компании RuSIEM, разработчик решений в области мониторинга и управления событиями информационной безопасности и ИТ-инфраструктуры на основе анализа данных в реальном времени, и «Стахановец», разработчик DLP-решения, объявили о завершении интеграции своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители компании «Стахановец».

Совместная работа решений стала доступна для пользователей RuSIEM версии 4.3.2 и «Стахановец» версии 10.70 и новее. Теперь DLP-система «Стахановец» передает информацию о событиях в SIEM-систему RuSIEM, пользователи которой мгновенно получают уведомления об инцидентах. Настройка интеграции занимает несколько минут.

Благодаря интеграции двух решений заказчики смогут повысить качество сбора и анализа событий, а также оперативнее реагировать на инциденты информационной безопасности.

«Совместимость систем классов SIEM и DLP представляет собой ключевой аспект для повышения уровня информационной безопасности в организации. Эти два продукта играют важную роль в защите данных: SIEM помогает мониторить и анализировать события безопасности в реальном времени, а DLP предотвращает утечку конфиденциальной информации. Синергия между SIEM и DLP позволяет создавать более комплексную систему защиты», — отметила руководитель отдела по работе с партнерами компании RuSIEM Любовь Евтифеева.

«Взаимосвязанная работа таких продуктов как SIEM и DLP-система позволит создать единое информационное пространство в рамках инфраструктуры заказчика. Поэтому за счет интеграции RuSIEM и «Стахановец» специалисты ИБ смогут оперативнее выявлять инциденты и повысить эффективность работы собственных служб. Отмечу, что мы стремимся помочь компаниям предотвратить утечку данных на раннем этапе, поэтому в свежей версии «Стахановец» появилась возможность интеграции с любыми SIEM-решениями», — сказал руководитель технического отдела «Стахановец» Сергей Щербаков.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новый вредонос для Android крадет данные кредитных карт, чтобы ограбить доверчивых пользователей с помощью NFC

После обновления Windows 11 перестало запускаться ПО SAP

За пользователями Google Chrome шпионят десятки расширений, скачанных миллионы раз

Сотни миллионов людей в одночасье стали мишенями для хакеров. Виновата ОС Android

UserGate теперь не только NGFW, но и ИБ-услуги плюс образование

Северокорейские хакеры атакуют разработчиков на Python и JavaScript, подсовывая троян под видом соревновательного теста

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще