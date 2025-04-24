RuSIEM и «Стахановец» заявили об интеграции продуктов

Компании RuSIEM, разработчик решений в области мониторинга и управления событиями информационной безопасности и ИТ-инфраструктуры на основе анализа данных в реальном времени, и «Стахановец», разработчик DLP-решения, объявили о завершении интеграции своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители компании «Стахановец».

Совместная работа решений стала доступна для пользователей RuSIEM версии 4.3.2 и «Стахановец» версии 10.70 и новее. Теперь DLP-система «Стахановец» передает информацию о событиях в SIEM-систему RuSIEM, пользователи которой мгновенно получают уведомления об инцидентах. Настройка интеграции занимает несколько минут.

Благодаря интеграции двух решений заказчики смогут повысить качество сбора и анализа событий, а также оперативнее реагировать на инциденты информационной безопасности.

«Совместимость систем классов SIEM и DLP представляет собой ключевой аспект для повышения уровня информационной безопасности в организации. Эти два продукта играют важную роль в защите данных: SIEM помогает мониторить и анализировать события безопасности в реальном времени, а DLP предотвращает утечку конфиденциальной информации. Синергия между SIEM и DLP позволяет создавать более комплексную систему защиты», — отметила руководитель отдела по работе с партнерами компании RuSIEM Любовь Евтифеева.

«Взаимосвязанная работа таких продуктов как SIEM и DLP-система позволит создать единое информационное пространство в рамках инфраструктуры заказчика. Поэтому за счет интеграции RuSIEM и «Стахановец» специалисты ИБ смогут оперативнее выявлять инциденты и повысить эффективность работы собственных служб. Отмечу, что мы стремимся помочь компаниям предотвратить утечку данных на раннем этапе, поэтому в свежей версии «Стахановец» появилась возможность интеграции с любыми SIEM-решениями», — сказал руководитель технического отдела «Стахановец» Сергей Щербаков.