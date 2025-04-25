Servicepipe исследовала сервера Kraftway для построения на их основе ПАКа для защиты от DDoS-атак

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, завершила тестирование серверов российского производства с целью создания совместно с ИТ-интегратором «Телеком биржа» на их основе ПАКа для эшелонированной защиты от DDoS-атак. Компания проверила совместимость своего продукта для фильтрации трафика DosGate и аппаратной платформы «Рубеж-Т» производства российской компании Kraftway.

DosGate — адаптивная система защиты ИТ-инфраструктуры от DDoS-атак и сетевых угроз. Состоит из сетевого и сессионного модулей. Комплекты преднастроенных правил обеспечивают эшелонированную защиту на L3–L7, гибкость фильтрации и готовность к новым угрозам. Высокая производительность каждой аппаратной платформы (до 400 Gbps и 400 Mpps) гарантирует стабильность работы при крупных DDoS-атаках.

С целью создания полностью отечественной версии ПАКа для защиты от DDoS-атак L3-L7 будет использовано сетевое устройство «Рубеж-Т» производства Kraftway. Помимо решений для фильтрации трафика и обнаружения сетевых атак, «Рубеж-Т» также может быть использован для создания на базе российского ПО межсетевых экранов (брандмауэров), шлюзов безопасности, VPN и пр.

Servicepipe также ведет работу над созданием «матрицы совместимости» с Kraftway и другими производителями отечественного железа, которая позволит гарантировать максимальную производительность при использовании аппаратных платформ совместно с ПО Servicepipe.

«Мы уверены в высоком уровне качества, производительности и надежности серийно выпускаемых Kraftway платформ. Их эффективность для решения задач информационной безопасности была в очередной раз подтверждена в процессе лабораторных испытаний наших партнеров, теперь — компании Servicepipe. Создание “матрицы совместимости” аппаратных решений отечественных вендоров, продвигаемое Servicepipe, мы считаем важным шагом, подтверждающим зрелость рынка информационной безопасности РФ, поскольку на основе этих данных интеграторы смогут рассчитать оптимальную конфигурацию построения эшелонированной защиты для заказчика. Она позволит понять, на каком российском оборудовании конкретное ПО продемонстрирует должный уровень защиты, какие вычислительные мощности и ресурсы для этого потребуются», — отметил вице-президент по технологиям и маркетингу Крафтвэй Корпорэйшнн ПЛС Максим Шумилов.

«Еще несколько лет назад ПАК строились преимущественно на иностранных серверах, сейчас же все переходят на российское “железо”, и потому вендоры должны оптимизировать алгоритмы работы своих решений и видоизменять софт таким образом, чтобы обеспечить необходимый уровень защиты на отечественном железе, — рассказал директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов. — Для этого мы создали исследовательскую лабораторию, задача которой — испытания как собственных решений, так и продуктов сторонних игроков на способность противостоять актуальным киберугрозам».

«Участники рынка активно переходят на отечественные ПО и “железо”, завязывая на них важные активы, мы фиксируем рост спроса на российские ИБ-продукты для фильтрации трафика. Это особенно актуально для организаций госсектора и компаний, которые относятся к субъектам критической информационной инфраструктуры, поэтому разработка российского ПАК на российских же серверах для защиты DDoS-атак — это своевременное решение», — отметил директор по продажам ИТ-интегратора «Телеком биржа» Василий Полькин.